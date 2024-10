Lors de la session ordinaire d’octobre 2024 tenue à Mohammedia, Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a présenté un bilan des réalisations à mi-parcours du mandat du Conseil régional (2021-2024). Il a notamment souligné que les priorités de la première moitié du mandat ont porté sur l’eau, le développement du monde rural, les investissements et l’emploi.

M. Maâzouz a précisé que d’importants efforts ont été consentis pour désenclaver les zones rurales, notamment à travers la construction de routes et l’extension des réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité. Le Conseil a également accordé une attention particulière à la problématique de la rareté de l’eau, participant à divers projets tels que l’interconnexion des bassins hydrauliques et l’installation de stations de dessalement, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur.

Lors de cette session, à laquelle participait également Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, M. Maâzouz a fait le point sur les réalisations et les projets en cours depuis trois ans. Il a évoqué une bonne maîtrise des mécanismes de programmation et de gestion, ainsi que le lancement de plusieurs projets inscrits dans le cadre du Programme de développement régional (2022-2027), visant à encourager les investissements et à créer des opportunités d’emploi.

L’ordre du jour de cette session incluait également plusieurs projets de développement sectoriels et territoriaux, visant à permettre à la région de remplir ses rôles dans le cadre des ressources et prérogatives qui lui sont dévolues.

M. Maâzouz a également mis en avant l’ambition du Conseil de développer une approche de développement régionale cohérente, axée sur une vision stratégique à long terme. Cette approche vise un développement durable et équilibré sur l’ensemble du territoire, en accord avec les orientations nationales et sectorielles.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures urbaines et rurales, afin d’assurer un développement harmonieux et attractif pour les investisseurs, tout en valorisant le capital humain de la région.

