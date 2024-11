Le commissaire européen chargé du Voisinage et de l’Élargissement, Olivér Várhelyi, est en visite officielle au Maroc pour réaffirmer l’engagement de l’Union européenne envers le pays et renforcer les relations stratégiques entre les deux parties. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération de longue date entre le Maroc et l’Union européenne, marquée par des initiatives communes dans divers domaines.

Rencontres de haut niveau et signature d’un programme de soutien

Au cours de son séjour, le commissaire rencontrera des responsables marocains, notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaâboun. Ces rencontres visent à discuter des priorités communes et à renforcer la coopération bilatérale.

L’un des moments clés de cette visite sera la signature, en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaâ, d’un programme intégré de reconstruction et de mise à niveau des zones touchées par le séisme de septembre 2023. Ce programme, financé à hauteur de 190 millions d’euros par l’Union européenne, fait partie d’une enveloppe globale de 225 millions d’euros. Il vise à soutenir les populations affectées, relancer les services publics essentiels et revitaliser l’économie locale dans les zones sinistrées.

En fin de journée, le commissaire Várhelyi se rendra au centre de traitement des eaux usées d’El Menzeh, un projet de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE). Ce centre bénéficie du soutien de l’Union européenne dans le cadre du Plan national d’assainissement marocain, un des axes prioritaires du Plan économique et d’investissement pour le voisinage Sud.

Depuis 2020, ce plan accompagne les réformes majeures entreprises par le Royaume dans plusieurs secteurs stratégiques, tels que :

Le partenariat vert pour la transition énergétique.

L’agriculture durable.

La protection sociale et l’emploi.

L’éducation et la gestion des migrations.

LNT avec CdP

