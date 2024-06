Le Collège LaSalle Maroc, une institution membre du réseau canadien LCI Éducation, a récemment organisé la 35ème édition de son prestigieux défilé de mode « Révélations ». Cet événement, tenu aux normes internationales, a mis en lumière les créations artistiques des lauréats de la Filière Design de Mode de l’établissement.

Cette nouvelle édition s’est déroulée le 3 juin 2024 au Hyatt Regency Casablanca. Parmi les invités figuraient Nouzha Sqalli, ancienne Ministre de la Solidarité et des Droits de la Femme, Parlementaire et Présidente du Think Tank Awal Houriate, ainsi que des célébrités et des personnalités du monde artistique et de la mode. Le thème de cette année, « The World is Your Classroom », a emmené les spectateurs dans un voyage à travers le monde, célébrant la diversité culturelle des campus de LCI Éducation répartis aux quatre coins du globe.

Un voyage culturel

Les créations des diplômés ont illustré la richesse des cultures d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Australie, offrant ainsi un spectacle de mode impressionnant.

Afrique : Le Maroc et la Tunisie étaient à l’honneur, proposant une immersion dans la culture et le riche patrimoine de ces pays d’Afrique du Nord. Les créations ont illustré la tradition, l’artisanat et le mode de vie uniques de ces régions.

Amérique : Les spectateurs ont été transportés de la splendeur des paysages canadiens à la vibrante culture mexicaine, en passant par la biodiversité du Costa Rica et les mille couleurs de la Colombie. Les œuvres présentées ont mis en avant la pluralité et la diversité culturelle de ces régions.

Europe : L’Espagne et la Turquie ont été les protagonistes de l’exploration européenne. Des performances artistiques traditionnelles ont permis de découvrir l’histoire, la culture, et la diversité de ces destinations.

Asie : L’Indonésie a été mise en avant, offrant un aperçu captivant de la richesse de sa culture, de sa spiritualité et de son artisanat fascinant. Les présentations artistiques ont dévoilé les arts traditionnels indonésiens.

Australie : Le dernier arrêt de ce voyage était en Australie. Les invités ont été immergés dans la culture exceptionnelle de ce continent à travers des démonstrations artistiques authentiques.

Chaque création présentée lors de cette 35ème édition représentait l’expression artistique des créateurs – les futurs designers de demain. Elles reflétaient la maîtrise et la créativité inégalées des apprenants et lauréats du Collège LaSalle.

Mme Bouchra BY, Directrice Générale de Collège LaSalle Maroc et de LCI Maroc, a déclaré : « À travers ‘Révélations 2024’, nous célébrons l’esprit d’innovation et l’harmonie culturelle qui caractérisent notre communauté académique. Cet événement est une fenêtre sur l’avenir de la mode, où chaque création illustre le dialogue entre tradition et modernité. Nous sommes fiers de présenter une plateforme où nos jeunes talents peuvent briller et inspirer. »

