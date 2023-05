Le Collectif des Associations Marocaines de Protection Animale se déclare choqué par la situation que vivent, actuellement, les animaux des rues dans notre Royaume.

Dans un communiqué, il souligne que malgré la Convention Cadre signée en 2019, sous l’égide du ministère de l’Intérieur, le programme TNVR (capture, stérilisation, vaccination et remise dans leur environnement initial des chats et chiens errants) devant mettre un terme aux maladies telles que la rage et d’autres zoonoses, n’a toujours pas été mis en pratique.

Et de poursuivre que ce constat laisse place à des opérations brutales et inhumaines, de capture et d’abattage des animaux à travers tout le pays, incluant ceux déjà stérilisés, vaccinés et identifiés…

Cette situation donne, également, une image totalement dégradée et dépréciée de notre pays aux yeux de ceux qui en sont témoins : « En premier lieu, les citoyens les plus vulnérables et notamment les enfants qui assistent, traumatisés, à des scènes de violence extrême. Visibles de toutes et tous, ces scènes choquent, également, les touristes qui en sont, malgré eux et de plus en plus souvent, les spectateurs effarés et indignés… Ceux-ci s’en font, alors, l’écho auprès des médias internationaux qui dénoncent, à leur tour et avec force, cette situation qui porte un tort considérable à notre pays, à sa fréquentation touristique et à la vision de modernité dans laquelle il s’inscrit… », dit-on auprès du Collectif qui dénonce le détournement, dans la lettre comme dans l’esprit, des clauses contractuelles de la Convention de 2019, notamment en ce qui concerne la gestion déléguée du programme TNVR à des associations inexpérimentées et sans historique de travail, et dont la création est injustifiée, ou à des entreprises privées sans expérience dans le domaine du bien-être animal et de la connaissance canine ou féline.

Pour le Collectif, ces pratiques scandaleuses portent préjudice au fondement même du programme TNVR et ne respectent aucune des 5 libertés individuelles des animaux (chiots et chatons capturés inclus).

« Nous désavouons, avec force, les dérives inadmissibles de mise à mort de ces animaux, soit en les tuant par empoisonnement ou tirs à balles réelles, soit en les laissant mourir de faim et/ou de soif soit en les capturant de manière effroyable… », précise le Collectif, avant d’ajouter que ces mises à mort barbares sont, de surcroît, totalement inefficaces pour maîtriser la population canine, car des études de OMS confirment, en effet, que toute réduction de la population canine ou féline par mortalité, est rapidement compensée par une meilleure reproduction et un meilleur taux de survie. En d’autres termes, quand les chiens et les chats sont retirés d’un territoire, l’espérance de vie des survivants augmente, car ils ont un meilleur accès aux ressources…

Le Collectif des Associations Marocaines de Protection Animale demande ainsi l’arrêt immédiat des opérations de capture et d’abattage des animaux des rues, dans toutes les villes marocaines, l’application du programme TNVR suivant les recommandations d’institutions compétentes telles que l’OMSA, la FAO et l’OMS, qui s’opposent radicalement à l’extermination des chiens, des chats et des équidés comme moyen de protéger la Santé Publique et de contrôler la population canine et féline, considérant que la TNVR est la seule méthode fiable et ayant fait ses preuves au niveau international, pour protéger d’une manière éthique, tous les citoyens…

HZ

