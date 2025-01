Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) annonce la publication de son dernier numéro mensuel, Maroc Conjoncture n° 374, consacré au thème « Le partenariat Franco-Marocain : Acquis et perspectives d’amélioration ».

Impacts des tensions géopolitiques sur les chaînes d’approvisionnement

Les transformations accélérées par la crise sanitaire dans les chaînes d’approvisionnement mondiales sont aujourd’hui exacerbées par des tensions géopolitiques croissantes. Ces perturbations poussent les entreprises à repenser leurs stratégies et les États à adopter des politiques adaptées pour minimiser leurs effets économiques, notamment en matière d’inflation et de ralentissement de la croissance. Le Maroc pourrait tirer parti des politiques commerciales de pays partenaires pour renforcer son attractivité économique.

Partenariat Maroc-France : Renforcer une relation historique

Le partenariat entre le Maroc et la France, fondé sur une longue tradition de coopération, est appelé à évoluer dans un contexte géostratégique en mutation. Ce partenariat doit consolider ses acquis dans divers domaines tout en explorant de nouvelles opportunités, notamment dans les secteurs stratégiques comme l’économie verte et les nouvelles technologies, pour répondre aux défis économiques, sociaux et environnementaux.

Industrie verte et transition énergétique : Une stratégie durable

Le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années dans une transformation économique alignée sur les objectifs de développement durable (ODD). En adoptant une stratégie nationale ambitieuse, le pays vise à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à promouvoir les énergies renouvelables, représentant 52 % du mix énergétique d’ici 2030. Ce positionnement place le Maroc comme un acteur régional de premier plan en matière de croissance verte.

Investissement privé : Des réformes nécessaires pour libérer le potentiel

Malgré des progrès dans l’amélioration du climat des affaires, des défis structurels comme la bureaucratie, les disparités régionales et le manque de compétences freinent l’investissement privé. Une mise en œuvre rigoureuse des réformes, combinée à un dialogue renforcé entre les secteurs public et privé, pourrait transformer ces contraintes en opportunités et renforcer la compétitivité économique du Maroc à l’échelle régionale et internationale.

Gaz naturel : Un levier stratégique pour la transition énergétique

Le développement du gaz naturel constitue un pilier central de la stratégie énergétique marocaine. Moins émetteur de CO₂ que les combustibles fossiles traditionnels, il joue un rôle clé dans la stabilisation du réseau électrique et la réduction de l’empreinte carbone. Des projets comme le Gazoduc Nigeria-Maroc renforcent l’ambition du pays de devenir un hub énergétique régional tout en répondant aux besoins croissants d’énergie propre.

Croissance en 2025 : Vers une reprise des capacités productives

Le CMC prévoit une reprise de la croissance économique en 2025, portée par le redressement du secteur primaire après plusieurs années de sécheresse et par une demande accrue sur les marchés internes et externes. Cette dynamique devrait permettre au Maroc de retrouver ses niveaux de production d’avant-crise, renforçant ainsi la résilience de son économie.

