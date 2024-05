Le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD) de Casablanca annonce la première édition de son Forum du Dirigeant, prévue pour le 5 juin 2024 à l’École Centrale Casablanca, un événement majeur dans le monde entrepreneurial sous le slogan « Manage As You Are! ». Le CJD se présente non seulement comme une plateforme de rencontres entrepreneuriales, mais aussi comme un moteur d’idées novatrices et de pratiques éthiques et durables. Le forum vise à inspirer les leaders à sortir des sentiers battus et à discuter du management authentique et de son impact sur le leadership moderne, réunissant des leaders, entrepreneurs et décideurs.

Au-delà des rencontres, le Forum du Dirigeant aspire à être un laboratoire d’idées et de pratiques innovantes et éthiques, avec la participation de plus de 200 dirigeants d’entreprises et de plus de 10 intervenants de renom. Il proposera également plus de 10 ateliers thématiques couvrant divers sujets tels que le développement personnel, le leadership féminin, l’intelligence artificielle et le gaming.

Les participants auront la possibilité d’explorer ces sujets à travers divers formats, notamment des conférences inspirantes, des ateliers pratiques, des démonstrations de technologies innovantes et des échanges de bonnes pratiques. Une application web et mobile dédiée sera mise à disposition pour personnaliser le programme en fonction des intérêts et des objectifs spécifiques des participants, favorisant ainsi les interactions et le réseautage.

Le Forum du Dirigeant du CJD offrira une occasion unique aux entrepreneurs et aux dirigeants de s’immerger dans un environnement propice à la réflexion stratégique, à l’innovation et au partage d’expériences, tout en encourageant une culture entrepreneuriale responsable et éthique. C’est une opportunité à ne pas manquer pour se connecter avec les leaders d’aujourd’hui et de demain, et contribuer à façonner l’avenir du monde des affaires.

LNT avec CP