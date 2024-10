Le cinéma marocain s’apprête à explorer de nouveaux horizons avec la sortie de La Damnée, un film d’horreur psychologique signé par le réalisateur Abel Danan. Ce long-métrage, à la croisée des genres, veut se distinguer par son approche novatrice en mêlant les thèmes de l’isolement, de la santé mentale et du folklore marocain, tout en explorant les tréfonds de l’esprit humain.

La Damnée raconte l’histoire de Yara, une jeune Marocaine de 25 ans vivant à Paris, souffrant d’agoraphobie après avoir subi des traumatismes familiaux. Cloîtrée chez elle depuis des mois, sa vie bascule lorsqu’une mystérieuse apparition fait resurgir ses pires cauchemars. Yara est alors entraînée dans une spirale de terreur et de folie, où réalité et hallucination s’entremêlent, la poussant à confronter des forces obscures venues de ses origines.

Le film, entièrement tourné en huis clos, invite les spectateurs à plonger dans les méandres de la psyché humaine. Il propose une réflexion sur les effets de l’isolement et du traumatisme tout en puisant dans l’imaginaire et le folklore marocain. Un aspect que Danan, d’origine marocaine, a tenu à intégrer de manière authentique. Il explique : « Il m’était impossible de ne pas parler du Maroc, le pays de mes parents où j’ai grandi. Ce terreau riche en histoires effrayantes a toujours été une source d’inspiration. Ma grand-mère me racontait des légendes de sorcières et de djinns, des récits effrayants de son village dans le Souss-Massa-Draâ, qui continuent de nourrir mon imaginaire. »

Une nouvelle représentation de la sorcière marocaine

L’une des particularités de La Damnée est sa réinvention de la figure de la sorcière, souvent stéréotypée dans le cinéma européen. À travers le personnage de Yara, le réalisateur propose une vision inédite et nuancée de la sorcière marocaine, liée à des récits traditionnels tout en explorant les thèmes contemporains de la psychologie et de la culture. Cette fusion de l’horreur psychologique et du fantastique, enracinée dans le folklore marocain, est une première dans le paysage cinématographique du pays.

Le film sera présenté en avant-première exclusive le 28 octobre au Megarama de Casablanca, en présence de l’équipe du film. Pour célébrer cet événement, une soirée thématique est prévue, invitant les spectateurs à se déguiser autour des thèmes du film. Cette initiative unique promet de plonger les amateurs d’épouvante dans une expérience immersive, où le cinéma et le folklore se rencontrent.

LNT avec CdP

