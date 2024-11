Bubbaloo, l’iconique bubble gum à bulle des années 80, revient sur le marché marocain avec une nouvelle identité et une campagne de communication qui s’adresse principalement à la génération Z. Après avoir marqué toute une génération de consommateurs dans les années 80, la marque s’adapte aux codes et aux attentes des jeunes d’aujourd’hui, notamment avec un slogan adapté à leur langage : « BELBELHA MEN WALOU ».

Selon Hind Fakhour de Mondelēz International, la marque a voulu célébrer ce retour avec une campagne urbaine impactante. « Nous sommes incroyablement fiers de faire revivre à différentes générations des émotions antérieures, tout en intégrant les codes linguistiques et comportementaux de la nouvelle génération », a-t-elle déclaré.

Le retour de Bubbaloo sur le marché marocain se caractérise par une approche moderne et ludique. La marque met en avant les sensations uniques liées à la dégustation de ses bubble-gums, notamment avec leur liquide fondant et la possibilité de créer les plus grandes bulles. Les saveurs Fraise et Tutti Frutti sont désormais disponibles dans les commerces marocains, au prix conseillé de 1 Dhs, permettant ainsi aux consommateurs de redécouvrir cette marque emblématique dans un format moderne et adapté aux goûts d’aujourd’hui, dit-on auprès de la marque.

LNT

Partagez cet article :