Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Bruxelles, avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cet entretien, tenu en marge du forum « Global Gateway », qui se poursuit jusqu’au 26 octobre à Bruxelles, a été une occasion pour réaffirmer le partenariat stratégique fort entre le Maroc et l’Union Européenne (UE).

Cette rencontre a aussi abordé le nouvel agenda de l’UE pour la région de la Méditerranée et la stratégie économique et d’investissement qui en découle, ces deux mécanismes s’inscrivant en harmonie avec les priorités du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient.

La nouvelle dynamique que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et l’UE s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe adoptée par les deux parties en 2019, qui a jeté les bases du Partenariat euro-marocain de prospérité partagée et a consolidé le climat de confiance, les intérêts mutuels et les valeurs communes.

