La Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres s’apprête à accueillir la troisième édition du Championnat du Maroc Equiplay les 16 et 17 novembre 2024 au Domaine de Sidi Berni. Cet événement réunira cavaliers de tout âge et chevaux qualifiés, venant de clubs et d’écuries privées, pour des compétitions dans les disciplines des Pony-Games, de l’Equifun et du Carrousel.

L’édition 2024 du championnat mettra en avant l’excellence du sport équestre marocain à travers des épreuves variées qui allient technique, agilité et esprit d’équipe. Les participants auront l’occasion de démontrer leur savoir-faire en équestre en affrontant des obstacles conçus pour tester leurs compétences et leur cohésion. Ce week-end promet des moments forts pour les spectateurs, mêlant prouesses techniques et performances spectaculaires.

La discipline Equiplay, intégrée depuis quelques années au Maroc, s’inscrit dans une approche pédagogique visant à populariser la pratique équestre. Ce concept ludique vise non seulement à initier les participants aux bases de l’équitation moderne, mais aussi à renforcer des valeurs telles que le respect, la coopération et l’esprit d’équipe. Equiplay aspire également à faciliter un premier contact avec le cheval, créant ainsi une relation de complicité entre le cavalier et l’animal.

Cette édition 2024 du Championnat Equiplay compte 147 cavaliers inscrits, prêts à relever le défi. Le public est invité à venir découvrir cette discipline en famille, dans l’environnement pittoresque du Domaine de Sidi Berni. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, offre une occasion unique de célébrer l’Equiplay et de soutenir les talents équestres de demain.

Dates : Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024

