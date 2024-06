Du 4 au 5 juin 2024, le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES) a accueilli une délégation du FOMENT del Treball Nacional, l’une des plus anciennes organisations patronales d’Europe et un acteur majeur en Espagne, dirigée par son président, M. Josep Sánchez Llibre. Cette mission de trois jours a été marquée par une série de rencontres et d’événements organisés à Casablanca, Rabat et Tanger.

4 juin : Rencontres à Casablanca

La visite a débuté par une réunion au siège de la CGEM à Casablanca, en présence du Président de la CGEM, M. Chakib Alj, du Président du Conseil de la Région de Casablanca-Settat, M. Abdellatif Maâzouz, de l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc, M. Enrique Ojeda, du co-président du CEMAES, M. Adil Rais, ainsi que d’autres personnalités représentant les secteurs privé et institutionnel des deux pays. Une table ronde, animée par M. Ignacio Pino de la Chica, co-président du CEMAES, a suivi. La journée s’est conclue par une réunion à la Chambre officielle de commerce espagnole à Casablanca, suivie d’un cocktail de networking.

5 juin : Réunions à Rabat et Tanger

La délégation s’est rendue à Rabat pour rencontrer M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques. Ensuite, la délégation catalane, accompagnée des membres de CEMAES, a été accueillie à la résidence de l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc avant de se diriger vers la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) pour une réunion de travail avec le FOMENT et CEMAES, suivie de la signature du Protocole d’Accord CEMAES-CDG marquant l’adhésion de la CDG au CEMAES.

Le point d’orgue de cette mission a eu lieu en soirée à Tanger, lors d’une rencontre organisée conjointement par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc -Tanger/Tétouan/Al Hoceima (CGEM-TTA) et CEMAES. Cet événement a réuni des entreprises leaders de divers secteurs et des autorités régionales de premier plan, telles que le Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, M. Younes Tazi, le Président de la Région, M. Omar Moro, et le Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, M. Mounir El Bouyoussfi, ainsi que plus d’une centaine d’opérateurs économiques de la région. Dirigée par le président de la CGEM-TTA et co-président du CEMAES, M. Adil Rais, cette réunion a permis de présenter les opportunités d’investissement dans la région du Nord, en mettant l’accent sur des secteurs clés tels que le tourisme, l’automobile et l’industrie textile.

6 juin : Visite du Port de Tanger Med

La mission s’est conclue par une visite des installations de Tanger Med. Le Directeur Général de Tanger Med Zones, M. Ahmed Bennis, a accueilli la délégation du FOMENT et a présenté les projets de développement de la région Nord du Maroc. Grâce à sa position stratégique à l’entrée de la Méditerranée, Tanger Med est devenu un hub logistique portuaire majeur, concentrant 20% des flux commerciaux maritimes mondiaux.

Renforcement des Relations Économiques

Cette mission a permis de renforcer les relations commerciales entre les entreprises catalanes et marocaines, en particulier entre la région catalane et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Elle a ouvert de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération dans une région dynamique et en pleine croissance. L’impact de cette mission a été significatif, renforçant les relations économiques et commerciales entre l’Espagne et le Maroc et ouvrant de nouveaux horizons pour la coopération entre les deux pays. Le FOMENT del Treball prévoit de planifier une nouvelle mission en octobre, ciblant des secteurs clés pour ses entreprises membres.

