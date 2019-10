PARTAGER Le CAD d’Attijariwafa Bank rejoint le Trade Club Alliance

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank (AWB) a rejoint le Trade Club Alliance, lancé le 1er octobre dernier à Londres par le groupe bancaire Banco Santander.

Ce réseau international, dont AWB est membre fondateur, regroupe 14 banques partenaires d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique accompagnant les entreprises dans leurs activités commerciales à l’international, indique un communiqué du groupe bancaire. Réunissant plus de 16.000 entreprises membres, il couvre à ce jour, par l’interfaçage des plateformes du réseau des banques, 65% des corridors du commerce international et 46 pays avec la perspective d’atteindre 90% et un million de membres à l’horizon 2022, fait savoir Attijariwafa bank qui est le seul groupe bancaire d’Afrique du Nord engagé dans cette dynamique.

Ainsi, le CAD offre à ses 3.000 membres la possibilité d’identifier des partenaires commerciaux potentiels et de mettre en relation des acheteurs et fournisseurs dans tous les secteurs d’activité à travers le monde. Les membres du Club ont désormais accès au service d’Attijari Trade Club en vue d’identifier des opportunités d’export et d’import. En plus, Ils ont la possibilité de recevoir des suggestions d’affaires générées par la plateforme du Trade Club Alliance qui propose plusieurs services, notamment l’optimisation des pré-matchings des opportunités de partenariat, la simplification du processus de dénouement des transactions, l’analyse des marchés (plus de 25.000 analyses sur 186 pays), la gestion des expéditions (des bases de données sur 120 pays), l’analyse des devises (des conversions de 147 devises et des rapports hebdomadaires et mensuels) et l’information sur 182 pays pour ceux qui désirent s’installer à l’étranger.

Il s’agit aussi de partenaires commerciaux (2.000 répertoires de 150 pays, 40.000 salons et foires, 1.000.000 d’appels d’offres internationaux) et d’un soutien local fourni par les banques partenaires de l’alliance qui mettent à la disposition des membres des équipes dédiées afin de les accompagner à toutes les étapes des transactions et leur proposer les solutions de financement adéquates. Outre Banco Banco Santander et Attijariwafa bank, cette alliance est composée de Nordea (pays nordiques), Eurobank (Grèce), Crédit Agricole France, Banco BPM (Italie), Abu Dhabi Commercial Bank (EAU), CIMB (Malaisie), MUFG (Japon), Royal Bank of Canada, Industrial Bank of Korea (Corée du Sud), SIAM Commercial Bank (Thaïlande), Standard Bank (Afrique du Sud) et KBC group (Belgique).

LNT avec MAP