Le British Council a célébré son 90e anniversaire en mettant en exergue son rôle essentiel dans l’enseignement de l’anglais et la promotion de la coopération culturelle, particulièrement au Maroc. Fondé en 1960, le British Council s’est établi comme un acteur clé dans la diffusion de la langue anglaise, contribuant à la formation de générations d’étudiants et à l’épanouissement des échanges culturels entre le Royaume-Uni et le Maroc.

Le récent rapport intitulé « The Future of English: Global Perspectives » met en lumière la demande croissante pour l’anglais au Maroc. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes, qui aspirent à améliorer leurs compétences linguistiques pour accéder à de meilleures opportunités éducatives et professionnelles. Lors de tables rondes organisées par le British Council en partenariat avec des acteurs locaux, il a été souligné que de nombreux jeunes marocains souhaiteraient voir l’anglais remplacer le français dans certains contextes. Cette aspiration souligne l’importance croissante de l’anglais en tant qu’outil d’intégration dans un monde de plus en plus globalisé, tout en veillant à ne pas négliger les autres langues et cultures présentes dans le pays.

Dans un contexte plus large, la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) connaît également une évolution significative de l’enseignement des langues. Les discussions menées par le British Council avec des représentants de cette région ont révélé des perspectives variées. En particulier, dans le Golfe, l’anglais se positionne de plus en plus comme une lingua franca, facilitée par les évolutions technologiques et l’apprentissage à distance. Les pays de la MENA, dont le Maroc, partagent néanmoins des défis communs, tels que la nécessité de pallier les inégalités d’accès à une éducation de qualité et à la technologie.

Le British Council, dans son engagement envers l’éducation linguistique, met un accent particulier sur l’intégration de la technologie dans l’apprentissage de l’anglais. Cette intégration s’est révélée cruciale durant la pandémie de COVID-19, période qui a nécessité des solutions d’apprentissage à distance innovantes. Le British Council a déployé des outils numériques pour garantir que les enseignants et les élèves aient accès à des ressources de haute qualité, indépendamment de leur situation géographique ou des lacunes technologiques.

Amir Ramzan, directeur régional du British Council pour la région MENA, a affirmé que l’organisation souhaite continuer à soutenir les apprenants et les éducateurs avec des ressources fondées sur des recherches actuelles.

Au Maroc, où le British Council est présent depuis 1960, la coopération culturelle s’est intensifiée depuis 1981 avec un accord entre les gouvernements britannique et marocain. Aujourd’hui, l’organisation est implantée dans quatre villes et forme chaque année plus de 8 000 étudiants à la langue anglaise.

