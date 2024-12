Le BMCI Greentech Roadshow, un challenge destiné aux startups opérant dans l’économie bleue, le bas-carbone et l’agritech, a achevé sa tournée en décembre 2024. Lancé en juillet, l’événement a fait étape dans quatre régions du Maroc : Essaouira, Fès, Tanger et Casablanca, où s’est tenue la quatrième et dernière demi-finale.

Organisé en partenariat avec le Technopark, la French Tech, le Kluster CFCIM, et soutenu par Arval et Engie, le roadshow visait à identifier et récompenser des solutions innovantes dans le domaine des technologies vertes et du développement durable. Plus de 100 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles une cinquantaine de startups ont été sélectionnées pour participer aux demi-finales. À chaque étape, un finaliste a été désigné, en vue d’une grande finale prévue en janvier 2025 à Casablanca, avec un cash prize de plusieurs milliers de dirhams à la clé.

Les projets ayant retenu l’attention du jury incluent des innovations dans l’agro-industrie durable, le lavage de voiture écologique, le recyclage des déchets organiques en biofertilisants, et la gestion énergétique des bâtiments à distance. Ce roadshow a également été une occasion de networking, réunissant plus de 230 participants, dont des personnalités influentes, des représentants d’universités, d’entreprises et d’institutions partenaires.

La demi-finale de Casablanca a été marquée par la signature d’un partenariat entre la BMCI et le Technopark, représentés respectivement par Hicham Seffa, Président du Directoire, et Lamia Benmakhlouf, Directrice Générale. Ce partenariat vise à renforcer la collaboration en matière d’open innovation.

LNT avec CdP

