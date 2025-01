Le Mouvement Populaire (MP), le Parti Marocain Libre (PML) et le Parti Démocratique National (PDN) ont annoncé, lors d’une conférence de presse à Rabat, la création d’une nouvelle coalition politique dénommée « Bloc populaire ». Cette initiative est présentée comme une alternative visant à redynamiser la scène politique marocaine dans un contexte décrit comme marqué par un « hégémonisme » et un éclatement des dynamiques politiques traditionnelles.

Les secrétaires généraux des trois partis, Mohamed Ouzzine (MP), Isaac Charia (PML) et Khalid Bekkali (PDN), ont présenté les grandes lignes du projet commun porté par cette coalition. Ils ont insisté sur la vocation du « Bloc populaire » à s’imposer comme une alternative politique « pour tous les Marocains ». Le projet de la plateforme politique a été dévoilé à cette occasion, tout en précisant que cette alliance reste ouverte à d’autres formations politiques souhaitant s’y joindre.

Le « Bloc populaire » a identifié dans son diagnostic politique une « incapacité des acteurs actuels à accompagner les dynamiques et changements économiques et sociaux du Maroc ». La plateforme met également en garde contre « la hantise des nombres et des positionnements », jugée préjudiciable à la production de politiques publiques de qualité et à un véritable débat d’idées.

Le projet politique de la coalition repose sur plusieurs fondements essentiels. Le « Bloc populaire » affirme son attachement aux constantes et sacralités de la Nation, tout en mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la paix sociale, la justice économique et l’équité territoriale. Il plaide également pour un développement équilibré, une réforme des élites politiques, et une moralisation de la vie publique.

Le projet inclut également une attention particulière à des catégories souvent marginalisées, notamment les personnes en situation de handicap, les retraités et les familles. La défense des droits des femmes et la consolidation de leurs rôles sociaux figurent aussi parmi les priorités du programme.

Globalement, le « Bloc populaire » appelle à améliorer les politiques publiques pour répondre aux aspirations des citoyens et à promouvoir des approches participatives qui renforcent le consensus national autour des grandes causes.

Sur le plan pratique, le « Bloc populaire » prévoit la création de commissions thématiques à différents niveaux : national, régional et sectoriel. Ces commissions auront pour mission d’organiser des débats nationaux autour des enjeux économiques et sociaux majeurs. Ces discussions incluront les Marocains résidant à l’étranger, pour garantir une approche globale et inclusive.

Par ailleurs, la coalition envisage de lancer des caravanes à travers le pays afin de rencontrer directement les citoyens et recueillir leurs préoccupations. Au niveau législatif, les trois partis s’engagent à soutenir les initiatives pertinentes au Parlement et au sein des instances élues.

Le « Bloc populaire » entend également jouer un rôle actif dans la diplomatie parallèle, en promouvant les grandes causes du Maroc sur la scène internationale.

LNT

Partagez cet article :