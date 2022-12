« Le Bleu du Caftan » (The Blue Caftan) de Maryam Touzani a été sélectionné en short list pour la 95ème cérémonie des Oscars, a annoncé « Academy of Motion Picture Arts and Sciences » qui vient de publier la liste des nominés aux Oscars 2023 dans différentes catégories.

C’est le seul film arabe et africain sélectionné cette année en short-list dans la catégorie du « long-métrage international » de la prestigieuse compétition des Oscars, prévue le 12 mars 2023 à Hollywood.

En septembre dernier, le film avait été choisi par une commission composée de professionnels du cinéma marocain pour représenter le Royaume aux Oscars. A ce titre, Maryam Touzani s’est dit « immensément heureuse de cette nouvelle et honorée de pouvoir représenter le Maroc ».

Pour sa part, le producteur du film, Nabil Ayouch, a indiqué que cette sélection est « une marche supplémentaire que franchit le cinéma marocain dans la reconnaissance à l’international », remerciant « tous ceux qui ont cru dans le film, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain, ainsi que les membres de la commission des Oscars qui ont choisi le film pour représenter notre pays ». Depuis ses débuts en sélection officielle au festival de Cannes dans la catégorie « Un certain Regard » où il a remporté le Prix de la Critique internationale, « Le Bleu du Caftan » a réalisé un parcours impressionnant. Il a été sélectionné dans les plus grands festivals et vendu dans une trentaine de territoires, remportant à ce jour 21 prix, dont le prix du jury ex-aequo au Festival international du Film de Marrakech, pour la mise en scène. « Le Bleu du Caftan » raconte l’histoire de Halim et Mina, un couple tenant une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Le film parle de transmission, de tradition et d’amour.

LNT avec MAP

