PARTAGER Le BCIJ annonce plusieurs arrestations et le démantèlement d’une large cellule terroriste

Aujourd’hui jeudi, le Bureau central des recherches judiciaires de la Direction générale de la surveillance foncière nationale, a annoncé avoir réussi à démanteler une cellule terroriste affiliée à l’organisation dite «État islamique» et à déjouer ses projets imminents et extrêmement complexes, avec des liens dans plusieurs villes marocaines.

Un communiqué du Bureau central déclare que ces opérations de sécurité ont été menées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, aux premières heures de ce matin, et ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes, âgés de 29 à 43 ans, mais l’un des suspects a manifesté une violente résistance dans la ville de Tiflet.

Le suspect arrêté dans la ville de Témara a également tenté de se faire exploser à l’aide d’une bouteille de gaz de grande taille, indique le communiqué, obligeant les éléments d’intervention rapide à tirer quatre balles, grenades assourdissantes et autres accompagnées d’une épaisse fumée pour bloquer la vue de la personne concernée.

Le bureau central a indiqué que les procédures d’inspection et les opérations de balayage et de peignage qui étaient menées dans les magasins et les appartements utilisés par les suspects comme lieux sûrs et comme base arrière pour le soutien logistique, ont abouti à la saisie de trois ceintures explosives, contenant des creux en spirale pour charger des objets explosifs, et de 15 bouteilles contenant des matières chimiques suspectes et des inclusions.

Les recherches et enquêtes menées, selon la même source, affirment que le chef de cette cellule terroriste, qui a un précédent de crimes violents, avait prévu avec le reste des actionnaires de mener des opérations terroristes visant plusieurs installations et cibles sensibles, à l’aide d’engins explosifs et de ceintures explosives.

Les procédures de recherche ont également indiqué que tous les suspects, qui avaient atteint des stades avancés de planification et de préparation de leurs projets terroristes, avaient effectué des missions de reconnaissance afin de surveiller et de déterminer les cibles à cibler et attaquer par des opérations suicides à l’aide de gilets piégés.

L’Office central de la recherche judiciaire a ajouté que les suspects arrêtés étaient maintenus en garde à vue, sous réserve de fouille préliminaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de découvrir tous les liens possibles avec ce réseau terroriste, et d’appréhender tous ceux impliqués dans ses plans de sabotage, ainsi que de neutraliser tous risques et menaces associés.

LNT