Du 25 au 29 septembre 2024, la capitale marocaine Rabat a vibré au rythme du cinéma méditerranéen et européen, réunissant des talents issus de toute la région pour une célébration unique de la diversité artistique. La prochaine étape est prévue à Tanger du 2 au 5 octobre 2024.

Cette première étape de la 3ème édition du MedFilm Festival au Maroc s’est achevée dimanche soir au Théâtre National Mohammed V, avec une représentation magistrale de La Dolce Vita par le Balletto di Milano. Ce spectacle, véritable hommage aux bandes originales des grands chefs-d’œuvre du cinéma, a offert au public un moment inoubliable.

La performance de La Dolce Vita, interprétée par le Balletto di Milano et accompagnée de l’Orchestre Amadeus sous la direction du Maestro Gianmario Cavallaro, a transporté les spectateurs dans l’univers envoûtant des plus grandes musiques de films. Des mélodies emblématiques comme celles de La Dolce Vita de Federico Fellini et Il était une fois dans l’Ouest d’Ennio Morricone ont pris vie à travers des chorégraphies subtilement orchestrées par Agnese Omodei Salè. Cet hommage musical et chorégraphique a magnifié le lien indissoluble entre la danse, la musique et le cinéma, capturant toute la magie du Septième Art.

La richesse de cette édition du MedFilm Festival réside dans son pouvoir à connecter les cultures de la Méditerranée. En clôturant cette étape à Rabat avec une performance si représentative du cinéma italien, les organisateurs ont réussi à symboliser le dialogue artistique entre les deux rives.

Cette relation privilégiée a été mise en lumière par Armando Barucco, Ambassadeur d’Italie au Maroc, qui a déclaré : « La participation du Balletto di Milano souligne l’importance des échanges culturels entre l’Italie et le Maroc. Ce spectacle clôture en beauté une édition marquée par la diversité et le partage, valeurs fondamentales que nous souhaitons continuer à promouvoir. »

La scène marocaine s’est ainsi transformée en carrefour d’idées, où le cinéma et les arts vivants se rencontrent, renforçant les liens culturels et créant des moments de dialogue inédits.

L’Institut Culturel Italien de Rabat, partenaire clé du festival, a joué un rôle essentiel dans la programmation de cette soirée, comme l’a rappelé Mme Carmela Callea, Directrice et Attachée aux Affaires Culturelles de l’institut : « Le MedFilm Festival permet de rapprocher nos deux nations à travers l’art et la culture. Ce partenariat est la preuve que la coopération artistique peut surmonter les barrières linguistiques et géographiques. »

