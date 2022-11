La Vision Royale n’a de cesse de placer les intérêts de la femme au premier plan et reflète le choix ferme de son autonomisation à tous les niveaux. C’est ainsi que depuis plus de deux décennies, il y a eu une véritable dynamique en faveur de la promotion de l’égalité de genre. En levant les hypothèques du passé, le pays a surtout libéré son futur en faisant le choix audacieux d’une série de réformes et d’initiatives tournées vers l’avenir permettant la mobilisation des énergies dans tous les domaines. La mise en œuvre de cette vision prospective et ambitieuse appelle la mobilisation de toutes les potentialités dont le pays dispose et reste impérativement tributaire d’un Maroc inclusif capable de garantir les opportunités d’autonomisation et de capacitation de tous les Marocains qu’ils soient hommes ou femmes.

Cette 5ème édition du MTF se veut une occasion de lever le voile sur les obstacles qui entravent le développement de la condition de la femme marocaine et d’expliquer comment les leviers conceptuels, notamment le cadre législatif, les infrastructures, les politiques publiques, les technologies et la communication et sensibilisation, permettraient de donner à la femme marocaine la place qui lui va de droit et d’en faire un véritable pilier du développement au Maroc.

Organisé par Groupe Le Matin, le MTF offre une plateforme de débats, d’échanges, de partage d’expériences et d’analyses avec les acteurs et parties prenantes qui agissent pour la promotion de la condition de la femme. L’objectif final étant d’identifier des quick-wins et des recommandations, rassemblés dans « La Déclaration du MTF », pour permettre à la femme de devenir une actrice principale du développement inclusif au Maroc.

LNT avec CdP