Le 15è Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM) s’est clôturé, dimanche à Meknès, sous le signe du succès avec une nouvelle édition qui conforte la place de cet événement dans l’agenda des grands salons du Monde.

Le 15ème SIAM, tenu du 02 au 07 mai sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable », a connu la participation de 70 pays.

Cette édition, qui a marqué le retour de cette messe internationale de l’agriculture après trois ans d’arrêt dû à la crise liée au Covid-19, a accueilli le Royaume-Uni comme pays à l’honneur.

Déployé sur une superficie de 18 hectares, dont 11 ha couverts, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, a été organisé autour de 10 pôles différents (Régions, institutionnels et sponsors, international, produits du terroir, machinisme, produits, agrofourniture, élevage, provendiers, nature et vie), auxquels vient s’ajouter le nouveau « Pavillon Village Start-ups » mis en place pour la première fois à l’initiative du commissariat général du Salon.

Parmi les moments forts de cette édition, la signature de 19 contrats-programmes de nouvelle génération, entre l’État et la profession, pour le développement et la modernisation des filières de production agricole d’un montant total de 110,698 milliards de dirhams (MMDH), sur 10 années, dont un apport de l’Etat de 42,477 MMDH dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA).

Le 15ème SIAM a connu également l’organisation d’une conférence de haut niveau, par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, sous le thème « Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable », qui a traité plusieurs sujets, dont la transformation des systèmes alimentaires dans un contexte de crise, la résilience et la durabilité des systèmes de production et le rôle du progrès scientifique et technologique dans un contexte de changements climatiques sévères, ainsi que la coopération Sud-Sud dans la souveraineté alimentaire durable.

Cette édition 2023 a été marquée aussi par la tenue de la troisième réunion ministérielle de l’Initiative « AAA », sous la thématique « La transformation de l’agriculture africaine pour s’adapter au changement climatique ».

Au menu de cette édition également, la cérémonie de remise des trophées de la 13ème édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2022-2023, la septième édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale, qui a vu 6 journalistes primés, la 13ème édition du Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole, outre la tenue des Doctoriales 2023 du Centre des Études Doctorales (CEDoc) de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV Hassan II).

LNT avec MAP

Partagez cet article :