Sous l’égide du Ministère de l’industrie et du Ministère de la Transition Energétique, la Fédération Marocaine de Plasturgie organise du 26 au 28 juin la 11ème édition du Forum-Exposition Internationale de la Plasturgie « FEIP ». Tenu en concomitance avec la 1ère Edition du Global Green Plast « GGP », ce forum sera organisé au centre des Expositions de l’Office des Foires et Expositions de Casablanca « OFEC » – AMDIE .

Ces deux meeting de la plasturgie uniques dans leurs concepts au sud de la méditerranée, se positionnent comme le grand carrefour maghrébin et africain des professionnels de l’ensemble des branches du Plastique, Caoutchouc, Composites, Emballage et Conditionnement pour présenter les tendances du marché, les innovations du secteur et l’état de la concurrence et surtout l’intégration des Green Solutions dans le secteur de la plasturgie et de la Chimie.

L’objectif ultime de tels événements sectoriels est de faire connaître aux professionnels et aux visiteurs le potentiel de la production nationale « Made in Morocco » d’investissements et de sous-traitance industrielle disponible au Maroc, afin de favoriser l’émergence de nouvelles synergies industrielles vertes et d’en faire un levier puissant pour une croissance industrielle durable.

Pour rappel, le secteur de la plasturgie au Maroc reste l’un des fleurons de l’industrie nationale. Transversal, il a toujours soutenu les autres secteurs industriels en leur proposant des solutions qui leur permettent d’alléger significativement leur dépendance aux importations.

Pour Hicham Elhaid, président de la Fédération Marocaine de Plasturgie, ‘‘la synergie intersectorielle et la décarbonations apporteront davantage de croissances pour notre secteur et pour ses secteurs clients si on réussit le challenge de capitaliser dessus’’. Et de noter que les synergies intersectorielles qui constituent le levier majeur de la croissance extrinsèque du secteur de la plasturgie marocaine imposent à l’industrie plastique un premier niveau de challenges à l’orée de la 5ème révolution industrielle marocaine, de l’esprit de la souveraineté industrielle de notre pays : ‘‘ D’un même niveau de mêlée et une conséquence intransigeante de l’environnement du commerce international et des exportations, la décarbonations de l’industrie plastique est aujourd’hui un enjeu de survie de l’industrie Marocaine’’, explique Elhaid.

Le 11ème Forum-Exposition international de la FMP met à l’honneur cette année deux secteurs partenaires de la plasturgie, à savoir ceux des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) et le secteur de la Chimie, représentés par leurs Fédérations, la FENIP et la F.C.P. Le Forum aura donc pour objectif d’étudier l’optimisation des croissances intersectorielles avec ces deux secteurs, en vue de l’ancrage de la souveraineté industrielle, de la substitution des importations de produits plastiques, du développement de l’Investissement et des exportations et de la création de l’Emploi.

Au menu de cette édition, La Green – Plasturgie; La Green-plasturgie marocaine entre Stratégie nationale, Déploiement et Perspectives; Parcours de l’entreprise de plasturgie; Impact de la décarbonation de la plasturgie sur les Synergies Intersectorielles, sur l’investissement et sur la performance industrielle marocaine ; Innovation Plastiques; réalisations des plasturgistes; l’Intelligence Artificielle; L’espace B-to-B; et d’autres thématiques…

