L’bankalik, la marque « 100% Mobile » d’Attijariwafa bank lance un nouveau parcours d’ouverture de compte.

En effet, à travers un simple selfie, les Marocains résidents au Maroc (particuliers, auto-entrepreneurs, artisans…) et Marocains résidents à l’étranger peuvent ouvrir leur compte 100% digital, sans se déplacer en agence.

Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale et d’inclusion financière en direction des jeunes marocains, L’bankalik renforce son offre de banque gratuite pour les moins de 35 ans, en leur offrant une nouvelle expérience digitale inédite sur le marché, simple et fluide, en phase avec les nouveaux styles de vie de la « génération connectée », 100% mobile et sans contraintes, où la banque se met au rythme du client et ce à travers la reconnaissance faciale et de la signature électronique. Notons que le service est gratuit également pour les plus de 35 ans jusqu’au 1er mars.

« Ce dispositif sécurisé est en totale conformité avec les directives de Bank Al-Maghrib, et ce dans le strict respect de la loi de protection des données personnelles » explique la banque dans un communiqué.

Pour se faire, il suffit de télécharger l’application L’bankalik disponible sur les smartphones IOS et Android et téléchargeable depuis les stores. Ainsi, en quelques clics, le client a accès à son compte bancaire et à l’intégralité des services de son application L’bankalik, quel que soit son pays de résidence, ainsi qu’à sa carte bancaire Mastercard locale et internationale gratuite.

La banque tient à préciser que l’ouverture de compte L’bankalik n’est soumise à aucune condition de versement ni de revenus.

