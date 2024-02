Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI, l’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU) a organisé son congrès annuel : le 5ème Congrès Nord-Africain d’Urologie (NACU) & la 12ème Réunion Internationale sur les Nouveaux Débats en Urologie. L’événement scientifique, qui s’est tenu du 08 au 11 février 2024 à Casablanca, a réuni différents spécialistes autour de sujets d’actualité en urologie, dont des urologues, sexologues, oncologues, gynécologues, radiologues et généralistes. Plusieurs thèmes ont été abordés par des intervenants de renommée internationale, notamment le cancer du rein, les tumeurs de la vessie, le cancer de la prostate, la lithiase urinaire, la sexologie et la médecine régénérative.

Le 08 février 2024, en pré-congrès, des workshops avancés avec des chirurgies en direct ont eu lieu à la clinique de bien-être AKDITALIFE, portant sur le sphincter artificiel, la prothèse pénienne à 3 pièces et le traitement de la prostate par la technique REZUM. Les 09 et 10 février 2024, les séances plénières et les ateliers pratiques se sont déroulés au centre de conférence de l’hôtel Palace d’Anfa.

L’inauguration de ce congrès a eu lieu le vendredi 09 février 2024 à 17h00, en présence de sommités scientifiques. Les médecins en formation ont également eu l’opportunité de présenter leurs travaux scientifiques et études menées au cours de l’année, qui ont été discutés lors des débats.

Le congrès de l’AMEU a toujours été un lieu de rencontre scientifique entre médecins marocains et étrangers, visant le développement de l’urologie au Maroc. En marge de cet événement scientifique, une action socio-sportive a été programmée pour sensibiliser contre les cancers et les maladies urologiques.

Cdp

