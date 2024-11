Dans un contexte où la profession d’architecte privé au Maroc fait face à des défis sans précédent, un collectif de professionnels du secteur lance un signal d’alarme. Pour répondre aux menaces croissantes qui pèsent sur l’architecture privée, une nouvelle structure syndicale voit le jour : le Syndicat National des Architectes Privés du Maroc (SYNA MAROC). Ce syndicat tiendra son assemblée générale constitutive le 14 novembre 2024 à 17 h, au siège du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes à Casablanca (320 Bd Zerktouni), selon le communiqué officiel.

La création du SYNA MAROC marque, d’après le syndicat, une étape cruciale pour la profession, qui doit aujourd’hui faire face à des pratiques de concurrence déloyale, à des abus dans les concours et consultations, et à des conditions d’exercice de plus en plus précaires. Le syndicat estime qu’il est essentiel d’unir les forces des architectes pour défendre l’architecture privée, qu’il considère comme garante d’un développement urbain équilibré et de qualité au Maroc.

Un programme ambitieux pour la défense des architectes privés

Le SYNA MAROC se fixe pour objectif principal la protection des droits des architectes en collaboration avec l’Union Nationale des Professions Libérales du Maroc (UNPL) et l’Union Africaine des Professions Libérales (UAFPL). Il se donne pour mission d’accompagner les jeunes architectes dans leur intégration professionnelle, de réformer les processus de concours pour plus de transparence, et de valoriser les honoraires afin de garantir une rémunération juste.

Le syndicat prévoit également, selon le communiqué, d’instaurer des programmes d’assistance sociale, de mettre en place des protections juridiques, et d’offrir des formations continues pour renforcer les compétences des architectes. En outre, il entend mener des actions de plaidoyer pour améliorer le cadre législatif de la profession et ouvrir l’accès à un réseau d’experts pour des échanges enrichissants.

Face aux défis qui s’intensifient, le SYNA MAROC appelle les professionnels à se rassembler pour défendre non seulement leurs droits, mais aussi les valeurs de l’architecture marocaine et son avenir.

