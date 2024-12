L’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024 s’est conclue en beauté avec un événement marquant organisé le mardi 17 décembre au centre équestre Al Shaqab, à Doha. Ce spectacle de Tbourida a mis à l’honneur l’art équestre traditionnel marocain, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume.

Un événement emblématique

Cette Année Culturelle, marquée par de nombreux échanges artistiques et culturels, a célébré les liens historiques et fraternels entre le Maroc et le Qatar.

Le « Tbourida Show » a réuni cinq troupes de renom, soit 65 cavaliers issus des différentes régions du Maroc, qui ont offert une démonstration impressionnante de coordination et de maîtrise technique. L’événement, organisé avec le soutien de la Société Royale d’Encouragement du Cheval (Sorec) et Royal Air Maroc (RAM) en tant que transporteur officiel, a également attiré des invités de marque, des responsables gouvernementaux et des personnalités internationales.

L’équipe de Charaf Al Bahraoui, lauréate du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à El Jadida, s’est distinguée par son harmonie et sa maîtrise technique. Sikas Rachid, capitaine de l’équipe « Al Hassan », a également été remarqué pour son leadership exemplaire et la précision des mouvements collectifs de son équipe.

Benkheda Abdelghani, dont l’équipe a été récompensée pour sa fidélité aux traditions marocaines, a su incarner un profond respect pour l’héritage culturel. Représentant la région de l’Oriental, Hihi Ali a impressionné par la cohésion et l’expertise technique de ses cavaliers. Enfin, Al Nasihi Ibrahim, originaire du Sud marocain, a sublimé la diversité culturelle et patrimoniale du Maroc grâce à des performances spectaculaires et authentiques.

L’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024 a été un hommage aux liens historiques et fraternels entre les deux nations. Elle a mis en avant le patrimoine matériel et immatériel marocain à travers une série d’événements culturels marquants organisés au Qatar.

Tout au long de l’année, des expositions, spectacles et échanges artistiques ont permis de célébrer la richesse culturelle du Maroc et de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.

