Le Ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement, à compter du vendredi 27 octobre, de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel destiné aux professionnels du transport routier et ce, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

Cette opération intervient suite à la décision du Gouvernement de soutenir les professionnels du transport routier, indique le ministère dans un communiqué.

LNT avec Map

Partagez cet article :