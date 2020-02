PARTAGER Lancement du portail électronique « Tadqiq » dédié aux bacheliers de 2020

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique -département de l’éducation nationale- a annoncé, mercredi, le lancement de la nouvelle plateforme baptisée « Tadqiq » dédiée aux candidats du baccalauréat, session juin 2020.

Cette plateforme, qui sera lancée à travers le portail électronique du ministère via le lien (https://moutamadris.men.gov.ma), vise à fournir une base de données précises et actualisées, avec des données identiques à celles contenues dans les dossiers de candidature et les documents officiels au niveau de l’établissement scolaire, indique le ministère dans un communiqué. L’objectif est d’éviter les erreurs au moment de la saisie des données personnelles des élèves et dont la correction coûte cher aussi bien aux candidats qu’à l’administration scolaire, souligne la même source, notant que l’ensemble des candidats sont appelés à vérifier leurs données personnelles afin qu’ils puissent recevoir une convocation pour passer les examens du baccalauréat et d’accéder au service électronique « Minhaty ».

L’opération de vérification des données s’effectue à travers l’examen des candidatures électroniques contenant les données personnelles des candidats, et qui ont été obtenues à travers le système de gestion scolaire « Massar » avec une approbation électronique au plus tard le 25 février courant.

Pour plus d’informations, le ministère appelle à consulter son portail électronique (www.men.gov.ma).

LNT avec MAP