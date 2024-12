BMHCOACH a présenté officiellement « Paroles de coachs du Maroc 2024 », un ouvrage collectif dirigé par Mouhcine Ayouche, co-fondateur de la Haute Académie Marocaine de Coaching (HAMAC©). La présentation s’est tenue à Casablanca, à l’hôtel Milleber, lors du Book Club Le Matin, le jeudi 28 novembre 2024, en présence de Mohammed Haitami, directeur du Groupe Le Matin. Ce livre propose une plongée dans l’univers du coaching au Maroc, à travers les réflexions et témoignages de 15 coachs marocains certifiés, explorant les dimensions éthiques et professionnelles du métier, tout en offrant une perspective sur les évolutions de cette pratique.

Contrairement aux idées reçues, le coaching dépasse largement le cadre du simple développement personnel. Dans « Paroles de coachs du Maroc 2024 », les contributions des 15 auteurs mettent en lumière les différentes facettes de ce métier, qui mêle introspection, interaction, pratique et retour d’expérience. L’ouvrage s’adresse à un large public : pour les curieux, il offre une meilleure compréhension d’un métier exigeant et de ses fondamentaux, tels que l’éthique et la déontologie ; pour les professionnels, il constitue un guide pratique pour accompagner des transformations personnelles et professionnelles de manière approfondie.

Pour les coachs, cet ouvrage propose des approches méthodologiques, des dispositifs innovants et des réflexions adaptées aux défis actuels. Il invite à enrichir les pratiques professionnelles et à stimuler la créativité face à un environnement en constante évolution.

Les contributeurs de cet ouvrage sont Mouhcine Ayouche, Hasnaa Bahit, Jihane Belghazi, Sophia Bencherifi, Dounia Bennis, Sidi Lotfi El Alami, Yassine El Idrissi, Yasmina Maes-Benabdeljalil, Adnane Matrone, Kamal Morchid, Omar Oukrid, Nissrine Oulabass, Lahsen Rmidi, Bichara Tazi et Khalid Yesfi, tous issus de la HAMAC©. Ce livre s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions, publiées en 2012, 2013, 2014 et 2016, consolidant ainsi une réflexion collective sur le coaching au Maroc.

« Paroles de coachs du Maroc 2024 » se positionne comme une ressource incontournable pour comprendre et approfondir une discipline en plein essor, contribuant à redéfinir le rôle du coaching dans les transformations individuelles et collectives.

Salle comble pour le BookClub Le Matin, qui a mis en lumière cet ouvrage collectif où chaque coach partage son expérience et ses réflexions sur une discipline en pleine expansion. Ce livre explore avec franchise et humour les défis, bienfaits, limites, et règles du coaching, notamment l’éthique et l’écoute. À cette occasion, nous avons interrogé trois contributeurs pour mieux comprendre les apports du coaching, que ce soit pour les dirigeants, les collaborateurs ou le public général.

Qu’est-ce que le coaching peut apporter à un directeur d’entreprise ?

Omar Oukrid, coach certifié HAMAC©, membre du CODIR et Directeur de Pôle de la CGEM, explique que le coaching permet aux dirigeants de développer une vision nouvelle dans leur gestion et leur structuration du travail. Il pousse à la remise en question, favorise une meilleure lecture des dynamiques humaines et ouvre des perspectives inédites, notamment dans des situations d’impasse. Cependant, il insiste sur l’importance que la démarche soit volontaire, sans quoi le processus perd en efficacité.

Qu’est-ce que le coaching peut apporter à un collaborateur ?

Sophia Bencherifi, coach certifié HAMAC© et Directrice générale de BMHCOACH, met en avant l’impact transformateur du coaching sur les collaborateurs. Elle souligne son rôle dans le développement des soft skills, la gestion des transitions professionnelles, et l’équilibre vie personnelle/professionnelle. Elle insiste sur le fait que le coaching doit être une démarche volontaire pour garantir son succès.

Comment savoir si un coach peut vraiment nous aider ?

Selon Mouhcine Ayouche, co-fondateur de BMHCOACH et de la HAMAC©, choisir un coach repose sur deux critères majeurs : ses qualifications techniques et la connexion personnelle avec le coaché. Il insiste sur l’importance d’une relation de confiance basée sur l’écoute active et une éthique irréprochable. Le rôle du coach est d’accompagner sans juger ni influencer, tout en guidant le coaché vers ses propres solutions.

Ce livre s’adresse à un large public, des coachs professionnels aux curieux souhaitant découvrir ce métier exigeant. Il met en lumière les multiples facettes du coaching, qu’il s’agisse d’accompagner les dirigeants, de soutenir les collaborateurs dans leurs transitions ou de favoriser l’épanouissement personnel. À travers des contributions riches et diversifiées, il démontre la pertinence de cette discipline dans le contexte actuel. Avec des professionnels compétents et passionnés, le Maroc se positionne en acteur clé du coaching en pleine expansion, rendant ce livre essentiel pour comprendre et approfondir cette pratique.

Partagez cet article :