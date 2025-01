ORA Cash, la première application de Mobile Wallet à dimension sociale développée par des Marocains pour les Marocains, a été lancée par ORA Technologies. Cette innovation vise à favoriser l’inclusion financière et numérique en répondant aux besoins d’une population de plus en plus connectée.

Omar Alami, fondateur d’ORA Technologies, souligne l’importance de cette initiative pour le Maroc : « Avec ORA Cash, nous voulons bâtir une communauté d’utilisateurs connectés, capables de gérer leurs finances avec simplicité et modernité. Ce projet est un pas de plus vers un Maroc numérique et inclusif, fidèle aux ambitions nationales d’inclusion financière. »

ORA Cash ne se limite pas à un simple porte-monnaie mobile. L’application combine des services financiers avancés et des fonctionnalités sociales, permettant aux utilisateurs d’envoyer de l’argent instantanément, de communiquer par messages texte ou vocaux, de partager des photos et des géolocalisations, et de payer via QR code. Elle cible particulièrement les jeunes générations connectées et les populations sous-bancarisées, en leur offrant un accès simplifié à des services financiers.

Une solution pour particuliers et commerçants

Pour les particuliers, ORA Cash permet d’effectuer des transferts d’argent gratuits et sans limite, de payer des factures ou de recharger des téléphones, et de retirer des fonds dans plus de 5000 agences partenaires. L’inscription est rapide, et les utilisateurs bénéficient d’un compte de paiement associé à un RIB. Le partenariat avec M2T, filiale de la Banque Centrale Populaire, renforce la fiabilité du service, affirme l’entreprise dans un communiqué.

Les commerçants profitent d’un outil de paiement digital à coûts réduits, avec des commissions parmi les plus faibles du marché, favorisant ainsi l’adoption du paiement numérique et soutenant l’économie locale, précise la même source.

Développée entièrement par des ingénieurs marocains, ORA Cash propose une interface intuitive disponible en cinq langues, y compris la Darija. L’application permet également de charger son compte instantanément via carte bancaire ou dépôt en agence.

ORA Cash aspire à devenir une référence en matière de paiements digitaux au Maroc. Avec un lancement déjà salué par les premiers utilisateurs, l’application se fixe pour objectif de toucher des centaines de milliers de Marocains dans les prochaines années, en s’appuyant sur la tranche des 18-40 ans, génération hyper-connectée et avide de solutions digitales modernes.

