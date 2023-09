Sanlam, le plus grand fournisseur de services financiers non bancaires d’Afrique, et Allianz, l’un des principaux assureurs et prestataires de services financiers au monde, ont annoncé avoir reçu les approbations réglementaires pour la création d’une joint-venture panafricaine. Cette joint-venture, qui sera baptisée SanlamAllianz, offrira une gamme complète de produits d’assurance et de services financiers à des particuliers et entreprises de 27 pays africains. La joint-venture opèrera sous la marque de SanlamAllianz.

La Joint-Venture ambitionne de se positionner parmi les trois premiers acteurs, tant en termes de part de marché qu’en termes de rentabilité, sur les marchés où la compagnie est présente.

La joint-venture devrait avoir une valeur d’entreprise combinée (GEV) d’environ 35 milliards de rands. Les clients particuliers et professionnels bénéficieront d’une gamme plus large de produits d’assurance adaptés à leurs besoins, ainsi que de solutions financières de premier ordre. Les produits et services seront disponibles sur les marchés où l’une ou l’autre des entreprises opère actuellement. La Namibie sera incluse ultérieurement, tandis que l’Afrique du Sud est exclue de l’accord. « Nous sommes convaincus que SanlamAllianz créera une valeur ajoutée significative pour les clients, les actionnaires et les autres parties prenantes. L’expertise et les ressources combinées de nos sociétés respectives nous permettront de fournir des solutions et des services innovants pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients sur le continent africain », a déclaré le CEO du groupe Sanlam, M. Paul Hanratty. M. Christopher Townsend, membre du Conseil d’administration d’Allianz SE, a déclaré : « SanlamAllianz a la capacité de conquérir des positions de leader sur tous les marchés clés, tant dans les branches de l’assurance Non-vie que de l’assurance Vie. Grâce à ce puissant partenariat, nous avons l’ambition de libérer le potentiel de plusieurs marchés africains à forte croissance et d’accéder à un plus large éventail de clients, en particulier dans le segment Corporate. Allianz renforce son engagement envers ce continent dynamique en s’appuyant sur un héritage d’un siècle d’histoire. »

Les objectifs de SanlamAllianz sont :

• Favoriser l’inclusion financière, en mettant un accent particulier sur le nombre de vies impactées, en fournissant un meilleur accès aux produits et services grâce à l’innovation digitale et en tirant parti de leurs partenariats en termes de technologies et de bancassurance dans le but de créer de nouvelles opportunités en Afrique ;

• Offrir le meilleur de deux grandes marques mondiales avec de meilleures offres d’assurance Non-vie et Vie grâce à l’innovation et aux capacités renforcées par de plus grandes économies d’échelle ;

• Développer les activités d’assurance Vie et d’assurance Non-Vie par l’innovation des produits, des services et de la distribution.

« La joint-venture marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie du groupe Sanlam que nous avons initiée au cours des dernières années. Les opportunités d’améliorer la pénétration de l’assurance en Afrique sont nombreuses pour les compagnies qui disposent d’une bonne solidité financière, utilisent les économies d’échelle, les nouvelles technologies et qui démontrent un engagement réel pour le service client. Nous pensons que SanlamAllianz possède tous les atouts pour réussir dans cette nouvelle aventure », a déclaré M. Hanratty. M. Heinie Werth, l’actuel CEO de Sanlam Emerging Markets, a été nommé CEO de SanlamAllianz. Au cours de sa carrière de 25 ans chez Sanlam, M. Werth a occupé diverses fonctions de direction au sein du groupe, dont celle de directeur financier.

Cdp

