Dans le cadre des 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences basées sur le genre, les associations Droits & Justice et Les Citoyens allient leurs forces pour lancer une campagne nationale de sensibilisation digitale et mobiliser l’opinion publique contre le mariage des filles mineures.

Cette campagne digitale qui porte le hastag #MazalTefla vise à renforcer le plaidoyer et l’engagement des deux associations contre ce fléau de société qui continue, malgré l’adhésion du Maroc aux conventions internationales en matière de protection de l’enfance, à autoriser 80% des demandes de mariage de mineures, portant le nombre de fillettes mariées avant l’âge de 18 ans à 26 000 en 2019.

La campagne aspire ainsi à sensibiliser le public sur les dangers de cette pratique qui s’oppose à l’intérêt supérieur de l’enfant et renforce les violences et les discriminations faites aux filles et aux femmes, en faisant appel à des témoignages de victimes et d’expert.e.s, et en mettant en lumière l’état des lieux et les chiffres clés autour du mariage des fillettes.

Par cette campagne, les associations souhaitent également interpeller les pouvoirs publics pour la suppression des articles 20, 21 et 22 du Code de la Famille et l’harmonisation de la législation nationale avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

LNT avec Cdp