Le Ministère de l’Équipement et de l’Eau a récemment lancé www.MaaDialna.ma, une plateforme en ligne visant à renforcer le droit à l’information des citoyens marocains concernant l’eau.

Lors de la présentation de la plateforme, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka a affirmé que ce site, en réponse aux instructions royales, mettra en avant l’engagement collectif de tous les acteurs impliqués dans le domaine de l’eau au Maroc. « Il nous faut communiquer sur les actions publiques et privées, nationales, régionales et locales, permettant la gestion proactive de la situation hydrique du Maroc pour sensibiliser les citoyens aux efforts de toutes les composantes de la société face à ce défi majeur » a-t-il déclaré.

MaaDialna.ma est une plateforme multimédia d’information, de collaboration et de participation concernant l’eau.

Il s’agit d’une plateforme offrant une information continue aux citoyens sur les actions publiques et privées mises en œuvre pour garantir l’approvisionnement en eau des populations.

Elle favorise la collaboration entre tous les acteurs de l’eau (publics, privés et associatifs), en leur permettant de partager des informations et de communiquer sur l’ensemble de leurs actions.

Le site encourage la participation des citoyens, de la société civile, des entreprises et des experts en leur donnant la possibilité de proposer des projets et des idées visant à améliorer la situation hydrique du pays.

