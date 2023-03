Portée par la Fondation Hiba avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 1ère édition de ROOTS Rabat – Les Journées du Cinéma Panafricain – sera organisée du 12 au 16 Mars 2023 à Rabat.

Cet évènement d’envergure rentre dans le cadre de Rabat Capitale Africaine de la Culture en 2022 ; placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie. ROOTS Rabat est un évènement de promotion du savoir-faire de notre continent favorisant la création de synergies et la coopération sud-sud qui participent à la pérennisation de notre industrie cinématographique. L’évènement rend hommage à toutes les manifestations cinématographiques du continent africain avec une volonté de construire des partenariats forts et stratégiques, tout en inscrivant cet évènement comme une nouvelle plateforme à disposition des professionnels Africains de l’industrie du Cinéma.

Cette 1ère Édition de ROOTS Rabat s’articulera autour d’un programme scientifique composé de Tables rondes thématiques, masterclasses techniques et ateliers de travail. Un programme artistique est également prévu et s’articule autour d’une série de projections de long-métrages et de court-métrages africains ouvertes au public. Un programme dédié à une délégation de professionnels vise la mise en réseau des différents acteurs de la chaîne de valeur cinématographique africaine et la construction de partenariats durables avec les partenaires marocains.

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fondation Hiba joignent leurs forces pour inscrire ce nouvel événement comme un temps fort majeur pour la promotion de l’industrie cinématographique sur notre continent. La 1ère Édition de ROOTS Rabat se tiendra au Cinéma Renaissance, au café La Scène ainsi que dans d’autres lieux de la capitale.

LNT avec CdP

