PARTAGER Lancement à Marrakech d’une plateforme mondiale pour la promotion du secteur privé

La Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), organisation multilatérale membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a lancé à Marrakech lors du forum du secteur privé de la BID, une plateforme mondiale pour la promotion du secteur privé. Dans cette plateforme, une communauté d’entités financières aux vues similaires peut collaborer sur des opportunités commerciales, échanger des informations sur le marché et jeter les bases de transactions financières réelles dans les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et à travers les frontières, indique l’ICD dans un communiqué. A travers cette initiative, ICD entend démontrer les applications productives de FinTech dans les affaires commerciales modernes, réduire les coûts de transaction financière pour les banques, les sociétés de leasing et les institutions de microfinance membres et améliorer les services de conseil qu’elle offre à ses clients et ses partenaires à travers le réseau de développement islamique, précise la même source. La mission de l’ICD consiste à appuyer le développement économique et à promouvoir le développement du secteur privé dans les pays membres en fournissant des facilités de financement et/ou des investissements conformes aux principes de la charia. ICD conseille également les gouvernements et les organisations privées pour encourager la création, l’expansion et la modernisation des entreprises privées.

Organisée du 03 au 06 avril, la 44è réunion annuelle du Groupe de la BID traite de la thématique de « la transformation dans un monde en mouvement: un cheminement vers les Objectifs Durables de Développement ».

LNT avec MAP