Dacia fait évoluer l’univers graphique de ses concessions et showrooms en s’inspirant de la nouvelle identité visuelle de la marque annoncée en janvier 2021.

La concession Dacia de Marrakech, appartenant à un partenaire historique de Dacia et Renault, à savoir le NCRA (Nouvelle Compagnie Royale Automobile), est le premier site à bénéficier de la nouvelle identité visuelle extérieure de la marque dans le réseau Dacia au Maroc. Une première étape dans le déploiement de cette nouvelle identité à travers l’ensemble du réseau Dacia dans le Royaume qui sera complétée par une évolution de l’image intérieure des showrooms en 2023.

À travers ce décor, Dacia renforce sa visibilité extérieure, revendique la modernité de son réseau, et réaffirme sa présence sur le territoire. Au Maroc, Dacia est la marque leader du marché automobile depuis 12 années et l’ensemble de ces modèles sont numéro 1 de leur segment. Le déploiement de cette nouvelle identité renforcera le statut de marque préférée des Marocains.

« Volontairement haut et massif, le totem, incarne par exemple la robustesse de la marque. Tout comme le cerclage noir des lettres boitiers lumineuses. En dessinant ce contour monochrome de la vitrine du showroom, Dacia va à l’essentiel en indiquant l’emplacement de la concession avec simplicité. Associé à la couleur kaki, omniprésente, il évoque le territoire outdoor, cher à Dacia. Enfin, l’utilisation du métal et de la technologie des lettres boîtiers rétro éclairées apporte une touche de modernité et un cachet supplémentaire à la concession », dit-on auprès de Renault Maroc pour qui l’utilisation du bois, à la base du totem, apporte chaleur et authenticité au lieu.

En 2023, les espaces intérieurs des showrooms Dacia accueilleront des mobiliers déplaçables et adaptables, fabriqués à partir de matériaux recyclés et durables (panneaux, tapis, peinture murale, sols, lampes…) pour une expérience client écoresponsable et flexible.

Pour Fabrice Crevola, DG de la marque Dacia au Maroc et DG de Renault Commerce Maroc, la commercialisation de plusieurs modèles de la gamme Dacia à la nouvelle identité visuelle au Maroc et le déploiement du nouveau visage Dacia dans notre réseau donne une nouvelle impulsion pour la marque dans la réalisation de ses ambitions : « Ce nouvel univers est en phase avec nos valeurs – simple, robuste, authentique – sous une forme plus affirmée et plus moderne. Dacia est la marque préférée des Marocains et avec cette nouvelle identité visuelle, ce statut sera renforcé ».

Pour rappel, la marque Dacia reste, pour la 13ème année successive, la voiture la plus vendue au Maroc. A Marrakech, environ 4500 Dacia sont vendues chaque année, dit-on auprès de la RCNA qui vise l’objectif de 5000 Dacia/an dans cette région.

H.Z

