Un total de 88 professionnels du marché ont obtenu l’habilitation de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) suite à la session d’examens de novembre et décembre 2020. A l’issue d’une série d’examens d’habilitation pour les fonctions de conseiller financier et responsable post-marché, le taux de réussite global de la session a atteint 81%, indique l’AMMC dans un communiqué, précisant que les examens d’habilitation ont concerné 109 candidats répartis entre 39 conseillers financiers et 70 responsables post-marché.

Et de rappeler que le dispositif d’habilitation a été lancé en avril 2019. Deux sessions d’habilitation ont été organisées en 2019 et ont concerné les fonctions de négociateur d’instruments financiers, conseiller financier, responsable postmarché et contrôleur interne. A l’issue de ces deux sessions, 130 professionnels ont été habilités par l’AMMC.

Avec cette troisième session organisée en 2020, le nombre des professionnels du marché des capitaux habilités par l’AMMC s’établit à 218 professionnels répartis entre les fonctions de négociateurs d’instruments financiers, conseillers financiers, responsables post marché et contrôleurs internes

Pour toute information sur le dispositif d’habilitation, l’AMMC a mis en place le portail d’habilitation des professionnels du marché dédié à la gestion des habilitations, note le communiqué, faisant savoir que celui-ci propose du contenu pédagogique, des informations relatives aux sessions d’examen et héberge le registre des personnes habilitées. Le portail est accessible via l’adresse : https://habilitation.ammc.ma/

