Conformément à ses orientations stratégiques 2024-2028, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a publié ses priorités d’actions pour l’année 2025. Ce programme vise à s’adapter aux évolutions du marché et aux attentes de ses acteurs, tout en assurant une meilleure lisibilité de ses initiatives.

Les quatre axes stratégiques pour 2025

L’AMMC concentre ses efforts sur quatre axes majeurs : mobiliser l’épargne et promouvoir la finance durable, intensifier les actions d’éducation financière et accompagner les acteurs du marché, renforcer l’efficacité de la supervision, et améliorer la performance organisationnelle ainsi que sa responsabilité sociale et environnementale.

Pour dynamiser le secteur financier, l’AMMC entend renforcer l’attractivité des instruments financiers en impulsant une nouvelle dynamique à la gestion d’actifs. Cette stratégie inclut l’opérationnalisation de la loi sur les OPCVM et l’instauration d’un cadre réglementaire pour la gestion sous mandat. L’Autorité souhaite aussi favoriser le développement de nouveaux instruments financiers tels que le marché à terme et le financement collaboratif (crowdfunding).

Dans le cadre de la finance durable, l’AMMC s’engage à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale Finance Climat. Cette initiative inclut l’application d’un référentiel international de reporting ESG et la mise en place d’une taxonomie verte pour orienter les investissements vers des projets durables.

L’AMMC poursuivra ses actions en matière de sensibilisation et d’éducation financière. Parmi les mesures envisagées figure le lancement d’un Observatoire de l’épargne et de l’investissement, qui fournira des données détaillées sur l’épargne investie dans les instruments financiers.

L’Autorité prévoit également de soutenir le développement des Fintech à travers le Morocco Fintech Center et l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire pour les actifs numériques. En outre, la mise en place d’une certification internationale pour les gérants de portefeuilles vise à renforcer les compétences des professionnels du secteur.

Efficacité accrue de la supervision

Pour améliorer la surveillance du marché, l’AMMC intensifiera ses contrôles et modernisera ses procédures via la digitalisation des inspections. L’objectif est d’assurer un suivi rigoureux des délits boursiers, notamment par des campagnes de sensibilisation et la publication d’un guide sur la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’AMMC entamera les travaux préparatoires pour le prochain cycle d’évaluation mutuelle en 2026. Elle publiera également un guide visant à aider les intervenants à identifier et à gérer les risques spécifiques à leur activité.

Enfin, la réévaluation de la gestion des risques du marché permettra de renforcer la résilience du secteur financier en s’alignant sur les meilleures pratiques internationales.

L’AMMC compte tirer profit des nouvelles technologies pour optimiser son organisation interne. Elle prévoit notamment de développer des stratégies basées sur l’intelligence artificielle, la gestion des données et l’informatique en nuage (Cloud).

L’Autorité ambitionne également de formaliser une politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE), en mettant en place des actions claires et pérennes destinées à renforcer son impact positif sur la société et l’environnement.

Retour sur les réalisations de 2024

L’année 2024 a été marquée par plusieurs avancées, dont le lancement effectif du marché à terme, offrant aux investisseurs des outils de couverture contre les risques de marché. L’AMMC a également renforcé ses actions en faveur de l’éducation financière, signant un partenariat avec l’UM6P pour développer la formation et la recherche en finance.

Dans le domaine de la finance durable, l’AMMC a participé à l’élaboration de la stratégie Finance Climat 2030 en collaboration avec Bank Al-Maghrib et d’autres institutions financières. L’Autorité a aussi réalisé un bilan des pratiques des émetteurs en matière de reporting ESG et publié des recommandations pour en améliorer la qualité.

L’intensification des contrôles a également été un axe important en 2024, avec 35 missions de supervision réalisées, contre 29 en 2023. L’AMMC a par ailleurs obtenu la certification ISO 37001, attestant de son engagement en matière de lutte contre la corruption.

Sur le plan international, l’Autorité a renforcé sa coopération en signant un accord avec l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de France et en obtenant un troisième mandat à la présidence du Comité Régional Afrique et Moyen-Orient de l’IOSCO.

Avec ces nouvelles priorités pour 2025, l’AMMC veut confirmer son engagement en faveur du développement d’un marché des capitaux performant, inclusif et durable, en inscrivant ses efforts dans une démarche d’innovation et de modernisation continue.

LNT

Partagez cet article :