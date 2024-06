L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a tenu une conférence de presse pour dévoiler le Rapport d’Activité 2023 des acteurs marocains du capital investissement. Ce rapport, réalisé pour la 16ème année consécutive par le Cabinet Grant Thornton sous la supervision de la Commission Études & Statistiques de l’AMIC présidée par M. Hassan Laaziri, membre du Conseil d’Administration de l’association, dresse un tableau complet de l’évolution du secteur.

En 2023, les capitaux levés ont atteint un montant record de 3 009 millions de dirhams (MMAD). De 2018 à 2023, les levées de fonds se sont élevées à 9 879 MMAD, soit plus du double des fonds levés entre 2012 et 2017. Les fonds transrégionaux, représentant 78 % des levées pour le Maroc depuis 2012, adoptent majoritairement une forme juridique étrangère en raison des contraintes de change et de fiscalité. En revanche, les fonds locaux, représentant 22 % des levées sur la même période, privilégient les véhicules juridiques marocains, notamment la forme OPCC.

Les organismes de développement internationaux et les banques/sociétés de gestion d’actifs ont contribué à près de 70 % des levées de fonds entre 2018 et 2023. Les capitaux levés auprès des investisseurs marocains ont connu une augmentation significative, passant de 25 % entre 2012 et 2016 à 45 % entre 2018 et 2023.

L’année 2023 a également marqué un record en matière d’investissements, atteignant 2 542 MMAD. Ces investissements ont été réalisés par 12 sociétés de gestion et concernent 25 nouvelles entreprises ainsi que 16 réinvestissements. La plupart des fonds sont généralistes, bien que certains soient thématiques. Les secteurs des services, de la santé et de l’éducation ont connu une forte croissance ces dernières années.

Sur le plan régional, 74 % des investissements ont été effectués dans la région de Casablanca-Settat, suivie par Rabat-Salé-Kénitra (10 %), Fès-Meknès (5 %), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4 %) et les autres régions (7 %). En fin 2023, les investissements en Capital Amorçage et Risque représentaient 36 % des investissements en nombre et 7 % en valeur.

La taille des fonds a permis de doubler les tickets moyens d’investissements pour le développement et la transmission, passant de 52 MMAD (2012-2017) à 117 MMAD (2018-2023). Le ticket moyen pour les entreprises en phase d’amorçage/risque est d’environ 7 MMAD pour la période 2018-2023.

En 2023, 12 actes de désinvestissement ont été réalisés pour un montant total de 1 012 MMAD. Sur les six dernières années (2018-2023), le montant des sorties s’élève à 4,622 milliards de dirhams, surpassant largement la période précédente (2012-2017) qui enregistrait 1,983 milliards de dirhams. À fin 2023, les fonds ont réalisé 161 actes de désinvestissement. En valeur, les sorties sur le marché secondaire représentent 36 % des montants désinvestis, suivies des sorties auprès des industriels (25 %) et des sorties auprès du management/actionnaires historiques (20 %).

Le TRI brut moyen, basé sur 111 cessions effectives, est de 12 % pour la période allant de 2000 à 2023. Le multiple global du secteur est de 1,9 (1,4 pour l’amorçage/risque, 2,1 pour le développement et 1,8 pour la transmission). La durée moyenne de détention des participations est de 5,8 ans. Les secteurs de la santé, des services et de la construction affichent les TRI les plus élevés avec respectivement 24 %, 15 % et 14 %.

Le rapport d’activité 2023 de l’AMIC souligne la dynamique positive et la croissance continue du secteur du capital investissement au Maroc, démontrant son rôle crucial dans le développement économique et l’innovation.

