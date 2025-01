L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) participe au Consumer Electronic Summit (CES), un salon mondial dédié à l’innovation technologique et électronique, qui se tient du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Cette participation s’inscrit dans le cadre des efforts du Maroc pour renforcer sa présence dans des secteurs émergents tels que l’électronique, le digital et la mobilité électrique, tout en promouvant les investissements et les partenariats internationaux.

Une délégation marocaine présente au CES

Conduite par Ali SEDDIKI, Directeur Général de l’AMDIE, la délégation marocaine inclut des représentants de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), du programme « 212 Founders » de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), de l’École Centrale Casablanca et de l’Agence de Développement du Digital (ADD). Cette initiative reflète l’objectif du Maroc de se positionner comme un carrefour stratégique entre l’Afrique et d’autres régions du monde.

Le Maroc est représenté au Pavillon Afrique, mettant en avant son expertise dans les domaines de l’électronique et de l’innovation technologique. L’inauguration de ce pavillon a été marquée par la présence de responsables du CES, reconnaissant l’importance de la participation marocaine.

Focus sur l’électronique et la mobilité électrique

Le Maroc met en avant son savoir-faire dans des secteurs stratégiques comme l’électronique et la mobilité électrique, dans le cadre d’une stratégie visant à attirer des investissements, promouvoir l’innovation et renforcer les collaborations internationales.

Les start-ups marocaines présentes, notamment dans les domaines de l’agritech, de la santé et de l’énergie, reflètent la montée en puissance de l’écosystème technologique national. Le secteur automobile, qui constitue un pilier de l’économie nationale avec des exportations atteignant 14 milliards de dollars en 2024, bénéficie de la présence de trois constructeurs majeurs et de plus de 270 équipementiers. La mise en place de la première Gigafactory d’Afrique, dédiée aux batteries électriques, illustre les efforts du Maroc pour renforcer sa filière électrique.

Opportunités de partenariats et de coopération

Dans le cadre de cet événement, l’AMDIE organise des rencontres avec des entreprises internationales dans le but de développer davantage l’écosystème industriel marocain. Ces échanges ciblent notamment des composants comme les systèmes de suspension, écrans LCD et caméras. Des sessions BtoB sont également prévues pour renforcer les collaborations avec des équipementiers de premier plan opérant déjà au Maroc et pour explorer de nouvelles opportunités d’investissement.

Des relations économiques avec les États-Unis en expansion

Les relations économiques entre le Maroc et les États-Unis, encadrées par un accord de libre-échange signé en 2004, continuent de se développer. En 2023, les investissements directs étrangers (IDE) américains au Maroc ont atteint 7,4 milliards de dirhams, plaçant les États-Unis au premier rang des investisseurs étrangers dans le pays. Les échanges commerciaux bilatéraux ont également progressé, avec une augmentation notable des exportations marocaines de 40 % entre 2021 et 2023, atteignant 14 milliards de dirhams en 2023, tandis que les importations ont connu une hausse de 61 %, atteignant 55 milliards de dirhams.

Partagez cet article :