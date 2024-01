Une exposition photographique sous le thème « L’Amazighe, une composante essentielle de l’identité marocaine » se tient du 15 au 20 janvier au Centre d’interprétation du patrimoine de Casablanca, à l’initiative de la Direction régionale du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication – Département de la communication.

S’inscrivant dans le cadre des célébrations du peuple marocain de la nouvelle année amazighe 2974, institutionnalisée fête nationale et jour férié officiel, cette exposition, organisée en collaboration avec la Direction régionale du secteur de la Culture, retrace une série d’événements, de discours et de décisions Royaux consolidant la place de l’Amazighe comme composante importante de l’identité marocaine.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la communication Casablanca-Settat, Mohamed Rehane, a indiqué que cette exposition intervient cette année dans un contexte spécial pour tous les Marocains car désormais, le 14 janvier est devenu, sur décision Royale, jour férié national officiel payé, à l’instar du 1er Moharram de l’année de l’hégire et du jour de l’an du calendrier grégorien.

Cet événement culturel revient sur les différentes étapes du processus de promotion de la langue amazighe depuis le discours historique d’Ajdir qui avait annoncé la mise en place de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), a-t-il précisé, notant que cette exposition met en avant 28 tableaux répartis selon plusieurs axes qui reflètent l’évolution de la culture amazighe au Maroc, à savoir: l’Amazighe dans la Constitution et les lois marocaines, les médias marocains et l’Amazighe, et un aperçu de l’histoire du journalisme amazigh.

De son côté, la directrice régionale de la Culture Casablanca-Settat, Hafida Khouyi, a annoncé que cette exposition se veut une consécration de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, témoignant ainsi de la diversité culturelle du Royaume. Elle met en avant des photos immortalisant des cérémonies, des nominations Royales et des extraits de discours Royaux concernant la promotion de la langue amazighe.

« Ces célébrations que connaissent plusieurs centres culturels à travers le Royaume reflètent l’intérêt que porte le ministère à la culture amazighe en tant que pan essentiel de l’identité marocaine », s’est-elle réjouit, notant que ces manifestations témoignent de l’essor de la culture amazighe en tant que composante culturelle et patrimoniale enracinée dans l’histoire diversifiée du Royaume du Maroc.

LNT avec MAP

Partagez cet article :