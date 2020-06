PARTAGER Lahsen Sbain El Idrissi nous raconte le trésor public marocain

Lahsen Sbai El Idrissi, docteur d’Etat en économie et professeur de finances publiques, publie aux éditions La Croisée des Chemins son dernier essai, « Trésor public marocain – Une histoire, une vie ».

L’auteur propose, à travers le récit, une clé de déchiffrement de l’histoire du Trésor, du XIXè siècle à nos jours. Cette histoire est appréhendée sous ses facettes les plus connues et les moins connues, à travers des allers et retours constants entre des périodes significatives, minutieusement choisies et rigoureusement fouillées et illustrées. En relatant les faits et méfaits de son parcours, de manière romancée, sans tomber dans l’autobiographie, Lahsen Sbai El Idrissi a voulu partager avec les lecteurs les réalités de l’administration publique et la vie des fonctionnaires. Et pour éviter une approche techniciste qui n’intéresserait que les initiés, il nous invite à un voyage dans le temps, nous faisant également vivre les mutations sociales, culturelles et politiques du Maroc telles qu’il les a vécues, depuis son plus jeune âge.

Lahsen Sbai El Idrissi est titulaire d’un doctorat d’État en en sciences économiques, professeur de finances publiques, et formateur en comptabilité de l’État. Ancien Trésorier Ministériel, il est spécialiste en passation des marchés publics, auteur de plusieurs articles en économie financière et de trois livres : Éducation et économie, quelles relations (2013), Soufisme et économie solidaire au Maroc (2009), Soufisme et société (2007).

