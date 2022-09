La digitalisation du modèle de gestion du Haut-Commissariat au Plan (HCP) consolide les bases de la crédibilité de la statistique officielle nationale, a affirmé, mardi à Rabat, le Haut commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats du processus de la digitalisation du modèle de gestion du HCP, M. Lahlimi Alami a souligné que la digitalisation du modèle de gestion permet également d’assurer la compétitivité future des produits du HCP, notant que ce modèle s’inscrit dans la dynamique des réformes à caractère structurel et des partenariats internationaux engagés par le Royaume.

Ce processus de digitalisation, a ajouté le Haut commissaire au plan, a mis l’usage de la technologie au cœur du modèle d’exercice des métiers du HCP et a permis de créer une plateforme d’intégration et d’harmonisation de l’ensemble de ses lignes de produits et de services, dans la cadre de promotion des rapports de travail en intelligence collective.

A cet égard, il a relevé que le HCP a procédé à la refonte de son site web institutionnel autant sur l’aspect contenu que sur l’aspect design, fonctionnalités et ergonomie, ajoutant que la transformation digitale du HCP a concerné l’infrastructure IT, les équipements, les réseaux, la sécurité des systèmes d’information, les bases de données ainsi que les portails et les actifs digitaux.

De son côté, l’ambassadeur du Danemark au Maroc, Jesper Kammersgaard, a indiqué que le partenariat entre le HCP et Statistics Denmark – l’autorité centrale des statistiques danoises- est d’une grande priorité pour son ambassade, mettant en avant l’importance des statistiques de haute qualité pour toute société moderne et informée.

Il a, dans ce sens, félicité l’ensemble des équipes du HCP mobilisées dans ce projet important qui répond aux nouvelles exigences en matière d’information statistique.

M. Kammersgaard a, en outre, souligné que la digitalisation constitue un élément clé du projet de coopération avec Statistics Danemark, mettant en exergue l’expérience pionnière de son pays en matière de digitalisation, non seulement dans les statistiques, mais aussi dans plusieurs autres domaines.

Pour sa part, la directrice de Statistics Denmark, Birgitte Anker, a relevé que le processus de digitalisation du modèle du HCP revêt une grande importance puisqu’il permet de renforcer les statistiques officielles, saluant les efforts menés par le HCP dans ce cadre.

Mme Anker a également souligné que le HCP et Statistics Denmark sont des partenaires proches, rappelant la signature d’une déclaration visant à renforcer davantage les liens de coopération en matière de statistiques.

LNT avec Map

Partagez cet article :