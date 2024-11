Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, la première réunion du Conseil d’administration de l’Agence nationale du soutien social (ANSS). Cette structure, mise en place conformément aux orientations royales, est destinée à développer et mettre en œuvre des politiques de soutien social, notamment à travers le programme d’aides sociales directes lancé à la fin de l’année 2023.

Cette première réunion a permis d’examiner les enjeux stratégiques liés à la mise en place de l’ANSS et d’approuver plusieurs éléments clés, notamment le plan d’action annuel et le budget prévisionnel pour 2025. Le conseil a également validé l’organigramme et le statut particulier des ressources humaines, assurant ainsi les bases organisationnelles nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence.

Conformément aux objectifs établis, le programme des aides sociales directes vise à améliorer les conditions de vie des familles en situation de vulnérabilité, à réduire la pauvreté et à renforcer le développement social. Ces efforts reposent sur des principes fondamentaux de transparence, d’équité, de solidarité et de bonne gouvernance.

Le programme d’aides sociales directes, rendu possible grâce au déploiement rapide du Registre Social Unifié, bénéficie actuellement à près de 4 millions de ménages, incluant 5,4 millions d’enfants et 1,2 million de personnes âgées de plus de 60 ans. Selon les prévisions budgétaires, une enveloppe d’environ 25 milliards de dirhams sera mobilisée en 2024 pour financer cette initiative.

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, a déclaré que ce programme constitue un pilier central du chantier de la protection sociale. Il a souligné que cette aide directe joue un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et dans le renforcement du développement social, tout en respectant les principes de gestion rigoureuse et équitable.

La réunion a réuni plusieurs membres du gouvernement et responsables institutionnels, notamment le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, ainsi que le Haut Commissaire au Plan et la directrice générale de l’ANSS.

