PARTAGER Laftit mène une réunion sur la représentativité politique des femmes

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec l’instance féminine œuvrant pour le renforcement de la représentativité des femmes, dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales de 2021.

S’exprimant lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence des représentantes des organisations féminines des partis politiques, M.Laftit a souligné la grande importance de la participation féminine à la chose politique ainsi que la grande priorité qu’accorde le Souverain à cette question. Une sollicitude qui s’est manifestée à travers plusieurs mesures visant à promouvoir le rôle politique des femmes, dont la mise en place d’une liste des femmes lors des précédentes échéances électorales.

L’importance donnée à la question de la représentativité féminine a favorisé une contribution remarquable de la femme marocaine à la scène politique, a-t-il fait remarquer, déplorant toutefois que cette contribution n’a pas encore atteint le niveau exigé, étant donné que la parité hommes-femmes est loin d’être concrétisée.

M. Laftit a également affirmé que cette réunion vise essentiellement à échanger autour des moyens de renforcement de la participation politique féminine et s’inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales de l’année 2021, une année électorale par excellence.

Dans des déclarations à la presse à l’issue de cette réunion, les représentantes de différentes formations politiques, en l’occurrence du parti de l’Istiqlal (PI), du Parti de la justice et du développement (PJD), du Parti du progrès et du socialisme (PPS), du Rassemblement national des indépendants (RNI) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), ont souligné la nécessité de renforcer la représentativité politique de la femme pour atteindre la parité, et partant, concrétiser l’un des principes de constitution.

La femme marocaine se trouve toujours au premier rang de tous les secteurs stratégiques, notamment la santé, l’éducation, le secteur informel et dans tous les foyers, d’où la nécessité de placer les femmes dans les postes de décision à travers une grande représentativité lors des prochaines élections, ont-elles tenu à souligner, ajoutant que la rencontre intervient dans le cadre de la contribution citoyenne aux rencontres lancées par le ministre de l’intérieur en préparation aux prochaines échéances électorales.

La réunion a porté sur les moyens susceptibles de garantir une représentativité importante et équitable des femmes dans les instances élues lors des élections législatives et communales de 2021.

Les représentantes des organisations féminines des partis politiques ont jugé nécessaire de réviser certaines lois organiques relatives aux élections, au niveau des conseils communaux locaux et régionaux du parlement, afin d’améliorer la représentativité politique de la femme, saluant l’interaction positive du ministre de l’Intérieur dans ce sens. Et d’ajouter que cette rencontre vise à mettre en place les moyens et les mécanismes permettant la promotion de la présence de la femme au sein des institutions élues ainsi que de booster la participation féminine aux prochaines échéances électorales.

Aussi, les participantes à la réunion ont plaidé pour le renforcement de la présence de la femme sur la scène politique, se disant en faveur d’une réforme des lois de manière à favoriser la représentativité de la femme.

LNT avec MAP