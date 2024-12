Les 9 et 10 décembre 2024, Casablanca devient l’épicentre de la finance africaine en accueillant l’Africa Financial Summit (AFIS) 2024. Organisé dans la métropole marocaine, cet événement rassemble plus de 1 000 leaders et experts venus des quatre coins du continent et du monde, témoignant de l’importance stratégique de la finance pour le développement durable de l’Afrique.

Dans son allocution d’ouverture, S.E. Mme Nadia Fettah, Ministre de l’Économie et des Finances du Royaume du Maroc, a salué l’engagement collectif des participants et rendu hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la vision panafricaine inspire le rôle du Maroc comme acteur clé du développement continental. Elle a souligné que le Royaume aspire à être au « cœur » des ambitions africaines en bâtissant un avenir prospère, juste et durable.

L’AFIS 2024 s’articule autour de thèmes majeurs, notamment la fluidité des capitaux, la solidité des institutions financières et la libération des énergies. Ces axes reflètent une volonté commune de transformer le paysage financier africain, en répondant aux défis de l’inclusion, de la régulation et de la transition écologique.

Le sommet offre une diversité de panels, ateliers et discussions de haut niveau. Des sujets tels que l’interopérabilité des paiements, l’intégration régionale des marchés financiers et les innovations numériques pour les PME figurent parmi les priorités. Le rôle crucial des fintechs, des monnaies numériques et des investissements verts est également au cœur des échanges, illustrant les nouvelles dynamiques financières du continent.

L’édition 2024 accueille une impressionnante liste de décideurs, experts et chefs d’entreprise, dont Sérgio Pimenta (IFC), Nadia Fettah (Ministère des Finances du Maroc), Jeremy Awori (Ecobank Group), et Edward Knight (Nasdaq). Les discussions s’enrichissent également de contributions académiques et institutionnelles, comme celles du Professeur Carlos Lopes (Université du Cap) et de représentants d’organisations comme Deloitte et l’Afreximbank.

Avec un déficit annuel de financement des infrastructures estimé entre 53 et 96 milliards de dollars, l’AFIS 2024 met en lumière les mécanismes nécessaires pour mobiliser des ressources nationales et internationales. Les participants explorent des solutions innovantes, notamment les obligations vertes, le capital patient et les partenariats public-privé, afin de répondre aux besoins croissants en infrastructures, en énergie et en inclusion sociale.

Choisir Casablanca comme hôte souligne la position stratégique du Maroc dans les échanges financiers africains. La ville incarne un pont entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, renforçant son rôle de hub économique et financier.

L’AFIS 2024, bien plus qu’une simple conférence, se veut un catalyseur pour une finance africaine audacieuse, durable et inclusive. Les idées échangées et les partenariats noués lors de ce sommet marqueront une étape importante dans la transformation économique et sociale du continent.

LNT

