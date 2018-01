PARTAGER L’AEVST organise un atelier sur l’investissement dans la nature à Demnate

L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc (AESVT) organisera un atelier à l’occasion du lancement du projet « investir dans la nature : un nouveau modèle de métiers verts dans la province d’Azilal » , jeudi 25 janvier prochain à Demnate.

Ce projet vise à apporter une réponse à la combinaison d’un taux de chômage élevé et d’un écosystème fragile qui font de la province rurale d’Azilal l’une des provinces les plus pauvres du pays.

Ce nouveau né de l’AEVST appuyé financièrement par Middle East Partnership Initiative (MEPI), aidera à créer des emplois et des petites entreprises et à mieux investir dans les ressources naturelles de la province d’Azilal.

Dans l’objectif de l’insertion des jeunes diplômés chômeurs dans la vie sociale et professionnelle et dans le but d’assurer leur mise à niveau pour favoriser leur engagement actif et efficient dans la vie publique nationale, le dit projet permettra aux jeunes diplômés chômeurs de libérer leurs énergies, de leur assurer un emploi, un revenu stable et de les rendre aptes à apporter leur concours actif au développement du pays.

Le projet aidera les jeunes entrepreneurs verts à passer de leurs idées d’entreprise à une solution vecteur de valeur ajoutée adaptée au marché et à créer et lancer un modèle d’entreprise innovant porteur d’une valeur ajoutée environnementale et sociale. Il leur permettra de Transformer les défis environnementaux en opportunités commerciales, afin de générer une valeur ajoutée environnementale et de concevoir un produit/service d’une manière respectueuse de l’environnement, dans le but d’en atténuer l’impact environnemental.

Dans ce sillage , l’AESVT organisera, après une étude socioéconomique qui va cartographier la disponibilité des ressources écologiques et naturelles afin d’avoir une meilleure image des besoins, et six ateliers de formation sur l’économie verte, le tourisme durable, l’entrepreneuriat, la gestion financière, l’accès au financement et aux techniques de vente, ainsi que le développement et l’exécution de stratégies de marketing. Une visite d’échange dans la province de Taroudant sera prévue, accompagnée d’un coaching qui guidera les bénéficiaires à travers la méthode pratique de préparation de leurs business plans.

LNT avec Cdp