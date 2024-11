L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) du Maroc a organisé, le 12 novembre 2024, à Londres une conférence et une mission B2G (Business to Government) visant à promouvoir le Maroc comme destination d’investissement dans les secteurs agricole et agroalimentaire auprès des investisseurs britanniques. Cet événement, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc au Royaume-Uni, visait à mettre en avant les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc et à renforcer les relations entre les acteurs économiques britanniques et marocains.

La conférence a été structurée autour de deux panels principaux. Le premier a permis de mettre en exergue les opportunités d’investissement dans les secteurs agricole et agroalimentaire marocains, tandis que le second panel a présenté les mécanismes de financement disponibles pour soutenir les projets d’investissement. Ces présentations ont donné aux investisseurs britanniques un aperçu détaillé des possibilités et des facilités d’investissement dans ces secteurs au Maroc.

Parmi les participants figuraient des représentants de l’ADA, du Ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et Forêts, ainsi que de MEDZ-CDG, de UK Export Finance et du programme britannique Growth Gateway. L’événement a attiré près de 60 investisseurs britanniques, et de nombreuses rencontres B2G ont été organisées, illustrant l’intérêt croissant pour le secteur agricole marocain.

La coopération économique entre le Maroc et le Royaume-Uni s’est intensifiée après le Brexit, avec un accent particulier sur le commerce et l’investissement. En effet, l’accord d’association entre les deux pays, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a permis de maintenir des relations commerciales dynamiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques marocains et britanniques. Grâce à sa position stratégique en Afrique, le Maroc est perçu par le Royaume-Uni comme une porte d’entrée privilégiée vers le continent africain, renforçant ainsi son attractivité pour les investissements et les partenariats.

LNT

