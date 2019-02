PARTAGER L’Académie du Royaume du Maroc organise la conférence « Séparation et Laïcité »

L’Académie du Royaume du Maroc organise, jeudi à son siège à Rabat, une conférence sous le thème « Séparation et Laïcité ». Cette conférence sera animée par le Professeur Émérite de l’Université Paris-Sorbonne et membre de l’Académie française, Jean-Luc Marion, indique l’Académie du Royaume du Maroc dans un communiqué.

Selon la même source, cette rencontre est la première d’un cycle de conférences lancé par l’Académie du Royaume du Maroc en partenariat avec l’Académie française. « Le professeur Jean-Luc Marion, sans conteste l’un des plus brillants philosophes de sa génération, abordera notamment le problème de la présence des communautés religieuses dans une société dite laïque, comme l’est la société française », souligne le communiqué. Le conférencier développera ses réflexions en trois volets, sur la place et le rôle des catholiques dans la société française particulièrement au regard de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 et qui ne peut se comprendre qu’en distinguant plusieurs questions », fait savoir l’Académie du Royaume. Sa pensée se situe dans la postérité d’Edmund Husserl et de Martin Heidegger, auxquels il est introduit dès ses années de formation par Jean Beaufret puis Jacques Derrida, mais elle est également influencée par l’historien de la philosophie Ferdinand Alquié et le théologien Hans Urs von Balthasar, poursuit le communiqué qui estime que l’œuvre de M. Marion, qui prend place dans le courant de la phénoménologie française, aux côtés de celles de Paul Ricœur, Emmanuel Levinas et Michel Henry, est emblématique de ce que Dominique Janicaud a nommé le « tournant théologique ».

Successeur d’Emmanuel Lévinas à la chaire de métaphysique, professeur invité au département de philosophie de l’université de Chicago où il succède à Ricœur, Jean-Luc Marion participe à partir de 1985 à la refondation, avec Didier Franck, des archives Husserl de Paris à l’École normale supérieure. Il est aussi cofondateur de la revue catholique Communion et directeur de la collection Épiméthée aux Presses universitaires de France. Il est élu à l’Académie française le 6 novembre 2006.

Cette conférence sera précédée (16h00) d’un séminaire avec les doctorants des universités marocaines, note le communiqué.

LNT avec MAP