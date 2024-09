L’Académie Ali Zaoua des Métiers de la Culture (AMC) organise sa seconde masterclass intitulée « Travailler en réseau : une force considérable » le vendredi 27 septembre 2024, au Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen à Casablanca. Cet événement, animé par Manuèle Debrinay-Rizos, professeure et consultante en politique et management culturels, et modéré par Mohamed El Kajjouny, directeur de projets culturels et animateur radio, s’inscrit dans une série de rencontres organisées par l’AMC pour renforcer la collaboration et les échanges dans le secteur culturel au Maroc.

L’objectif principal de cette masterclass est de mettre en lumière l’importance du travail en réseau pour les acteurs du secteur culturel. En s’appuyant sur des exemples concrets et des témoignages d’experts, les participants auront l’opportunité d’explorer comment la collaboration entre artistes, institutions et autres intervenants culturels peut dynamiser la création et la diffusion des projets. Le travail en réseau est présenté comme un levier essentiel pour structurer un secteur culturel en pleine mutation au Maroc.

Cette initiative s’inscrit dans la mission plus large de l’Académie Ali Zaoua, qui vise à démocratiser l’accès à la culture et à favoriser la participation active des jeunes dans ce domaine. Soutenue par des partenaires stratégiques tels que l’Union Européenne, la Fondation Drosos et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’AMC développe des programmes destinés à former et accompagner les jeunes talents marocains dans les métiers de la culture. Présente dans cinq régions clés du Maroc (Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et Souss Massa), l’Académie aspire à devenir un centre de référence pour la formation dans ce secteur.

En organisant régulièrement des masterclasses, l’AMC cherche à encourager le dialogue entre les professionnels du secteur culturel, les experts et les jeunes talents. Ces rencontres visent à rendre la culture plus accessible au grand public, tout en promouvant la création de réseaux solides au sein de la communauté artistique et culturelle. L’objectif est également d’offrir aux jeunes artistes un environnement propice à leur développement et de soutenir les initiatives culturelles locales.

Le soutien de l’Union Européenne, dans le cadre du partenariat Maroc-UE pour la culture, et de la Fondation Drosos, témoigne de l’importance de cette initiative pour le développement du secteur culturel au Maroc. L’approche adoptée par l’AMC se veut inclusive et vise à promouvoir la diversité culturelle tout en contribuant à l’émergence de nouveaux projets artistiques à travers le Royaume.

Cette seconde masterclass, centrée sur le thème du travail en réseau, est un exemple concret de l’engagement de l’AMC à structurer le secteur culturel marocain. En mettant en place ces espaces de rencontre et de formation, l’Académie offre aux artistes et professionnels du secteur les outils nécessaires pour collaborer efficacement et pour faire rayonner la culture marocaine à l’échelle nationale et internationale.

Ainsi, à travers ces initiatives, l’AMC joue un rôle clé dans l’accompagnement des jeunes talents et la promotion d’une culture inclusive et accessible à tous. Le travail en réseau, tel qu’il sera exploré lors de cette masterclass, apparaît comme un moyen essentiel pour soutenir la création artistique, renforcer les collaborations et dynamiser le secteur culturel au Maroc.