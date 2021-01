Fruit d’un partenariat historique et stratégique entre TIBU Maroc et l’Ambassade des États-Unis au Maroc, le Centre TIBU Laâyoune by US Embassy en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale a été inauguré officiellement le samedi 9 janvier au profit de 200 jeunes enfants marocains et réfugiés âgés entre 12 et 16 ans. Selon David Schenker, Secrétaire d’État adjoint Américain aux Affaires du Proche-Orient : ‘‘Le département d’État Américain est fier de s’associer à l’organisation TIBU Maroc qui est dirigée par un jeune leader marocain et lauréat de nos programmes d’échange du gouvernement américain, Amine Zariat. La mission américaine au Maroc a travaillé en étroite collaboration avec TIBU au cours des 10 dernières années et nous ravis de faciliter l’expansion des programmes TIBU dans les provinces du Sud ».

TIBU Maroc et l’Ambassade des États-Unis au Maroc dévoilent un nouveau centre pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio affectives ouvert à 200 jeunes élèves marocains et réfugiés à Laâyoune. 200 jeunes enfants marocains et réfugiés trouveront le chemin de l’autonomisation et de la réussite éducative grâce à un programme autour de l’apprentissage des techniques individuelles et collectives de la balle orange, des ateliers axés sur les STEM et les langues étrangères ainsi que des modules favorisant le leadership. Ce programme converge exactement avec la vision stratégique de la réforme 2015-2030 du Ministère de l’éducation nationale qui vise à refonder un modèle d’enseignement moderne et qualitatif. En parallèle, TIBU Laâyoune Center ouvre 4 positions d’emploi pour la population locale. TIBU Maroc envisage de faire de ce nouveau centre une nouvelle brique dans le modèle de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra qui vient de recevoir une belle consécration en recevant le prix de « La région euro-méditerranéenne de sport 2021 ».

H.Z

